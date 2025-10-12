В Киеве неизвестные с нацистской символикой атаковали синагогу В Киеве группа молодых людей напала на прихожанина в синагоге

В Оболонском районе Киева группа молодых людей напала на человека возле здания синагоги, передает полиция в своем Telegram-канале. Нападавшие выкрикивали антисемитские лозунги, демонстрировали нацистские приветствия и распылили газовый баллончик в сторону представителя еврейской общины. На данный момент неизвестно точное количество человек, участвующих в провокации.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также его участники. Решается вопрос о правовой квалификации, — рассказали в полиции.

Ранее в Манчестере произошло нападение на синагогу, в результате которого погибли два человека. По данным полиции, злоумышленником оказался британец сирийского происхождения Джихад аль-Шами, получивший гражданство в 2006 году. Преступление квалифицирован как террористический акт: нападавший сначала наехал на людей на автомобиле, а затем атаковал их ножом.

До этого сообщалось о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных на синагогу в Обнинске Калужской области. Здание попытались поджечь при помощи трех бутылок с зажигательной смесью.