Раскрыты подробности о личности напавшего на синагогу в Манчестере BBC: на синагогу в Манчестере напал рожденный в Сирии британец Джихад аль-Шами

В Манчестере произошло нападение на синагогу, в результате которого погибли два человека, сообщает BBC. По данным полиции Великобритании, нападавшим является британец сирийского происхождения Джихад аль-Шами, получивший гражданство страны в 2006 году.

Аль-Шами прибыл в Великобританию в детском возрасте. Других подробностей полиция пока не выяснила. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных сообщников преступника. Офицеры продолжают работу на месте происшествия в районе Крампсолл.

Инцидент случился днем 2 октября и был квалифицирован как террористический акт. Нападение было совершено по отработанной террористами схеме: сначала злоумышленник совершил наезд на людей на автомобиле, а затем атаковал пострадавших ножом. В результате происшествия четверо человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III заявил, что он потрясен терактом, который произошел в синагоге. Монарх вместе с супругой Камиллой Паркер-Боулз выразил соболезнования всем, кого затронула эта трагедия.