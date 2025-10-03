Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 07:09

Раскрыты подробности о личности напавшего на синагогу в Манчестере

BBC: на синагогу в Манчестере напал рожденный в Сирии британец Джихад аль-Шами

Манчестер, Великобритания. Сотрудники полиции и частной охраны возле синагоги Еврейской общины в Манчестере Манчестер, Великобритания. Сотрудники полиции и частной охраны возле синагоги Еврейской общины в Манчестере Фото: Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Манчестере произошло нападение на синагогу, в результате которого погибли два человека, сообщает BBC. По данным полиции Великобритании, нападавшим является британец сирийского происхождения Джихад аль-Шами, получивший гражданство страны в 2006 году.

Аль-Шами прибыл в Великобританию в детском возрасте. Других подробностей полиция пока не выяснила. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных сообщников преступника. Офицеры продолжают работу на месте происшествия в районе Крампсолл.

Инцидент случился днем 2 октября и был квалифицирован как террористический акт. Нападение было совершено по отработанной террористами схеме: сначала злоумышленник совершил наезд на людей на автомобиле, а затем атаковал пострадавших ножом. В результате происшествия четверо человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III заявил, что он потрясен терактом, который произошел в синагоге. Монарх вместе с супругой Камиллой Паркер-Боулз выразил соболезнования всем, кого затронула эта трагедия.

Манчестер
теракт
личность
преступники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько людей помогают в поисках пропавшей под Красноярском семьи
«Можно есть каждый день»: названо самое полезное для человека мясо
Украина получала «спонсорство» от G7 за счет российских активов
Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБов: новости СВО к утру 3 октября
«Буря» уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
Когда менять резину по закону в 2025 году: зимнюю и летнюю
«Целое подразделение»: Ганчев раскрыл шокирующие детали боев в Купянске
«Пакеты и детское кресло»: следователи нашли машину пропавшей в тайге семьи
Семья с ребенком бесследно исчезла под Красноярском: версии, что известно
Военэксперт увидел истинный смысл русофобских лозунгов Европы
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Депутат из ДНР оказалась причастна к хищениям на фортификациях под Курском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 октября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 октября
«Это глупость»: Путин высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
К чему снится кровь: важные знаки и предупреждения во сне
ПВО уничтожила 20 украинских дронов в небе над Россией за ночь
МИД Польши затронул вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией
Раскрыты подробности о личности напавшего на синагогу в Манчестере
Белый дом массово сократил работников из-за шатдауна
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Регионы

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.