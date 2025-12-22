«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева

Москве следует зеркально отвечать на теракты со стороны Киева, такое мнение высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он прокомментировал убийство начальника управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Как считает Миронов, руководителей украинских спецслужб, организовавших эту и другие атаки, уже давно пора ликвидировать, передает корреспондент NEWS.ru.

Очередное убийство в Москве генерала Минобороны спланировали и организовали те же террористы, что и раньше. У меня один вопрос: почему они до сих пор еще живы и отравляют белый свет? — задался вопросом лидер фракции.

Миронов также обратил внимание, что теракт произошел на фоне активных переговоров России и США по Украине. По его мнению, это свидетельствует о желании Киева сорвать мирный процесс.

Сарваров погиб при подрыве его автомобиля утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве. По предварительной информации, взрывное устройство было под днищем Kia Sorento. В СК сообщили, что к подрыву Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы.