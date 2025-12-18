Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 20:37

«Высочайший класс»: Миронов предложил наградить Сафонова после матча ПСЖ

Миронов предложил присвоить Сафонову звание заслуженного мастера спорта России

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов Фото: AP/TASS
Российскому вратарю футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвею Сафонову следует присвоить звание заслуженного мастера спорта РФ, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. По его словам, еще ни один голкипер не демонстрировал столь блестящий результат.

Матвей Сафонов достоин звания заслуженного мастера спорта! Успех нашего футболиста впечатляет! Еще ни один вратарь не отражал четыре пенальти подряд на таком уровне. Сафонов — достойный продолжатель традиций отечественной вратарской школы, в историю которой он вчера вписал новую славную страницу, — сказал парламентарий.

Миронов отметил, что, несмотря на сложный переход в ПСЖ и конкуренцию, Сафонов проявил характер и добился своего «звездного часа». Политик подчеркнул символичность рекорда, установленного в период, когда российских спортсменов подвергают давлению.

Знаю, что Матвей тоже подвергался такому давлению. Но вратарь сборной России выстоял, выиграл конкуренцию в клубе и показал высочайший класс в самый решающий момент, — указал депутат.

Ранее Сафонов стал главным героем финального матча за Межконтинентальный кубок ФИФА против бразильского «Фламенго». В серии пенальти голкипер первым в мировой истории футбола отразил четыре удара подряд, установив новый рекорд. В итоге ПСЖ победил в серии пенальти со счетом 2:1 и завоевал Межконтинентальный кубок. Россиянина признали лучшим игроком матча. За полтора года в ПСЖ Сафонов завоевал шесть трофеев.

