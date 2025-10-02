Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Король Великобритании прокомментировал теракт в Манчестере

Карл III выразил свое потрясение в связи с нападением у синагоги в Манчестере

Карл III Карл III Фото: Simon West/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III выразил свое глубокое потрясение в связи с нападением у синагоги в Манчестере, передает ТАСС. В результате теракта два человека погибли, а еще трое получили серьезные травмы.

Моя супруга (королева Камилла. — NEWS.ru) и я были глубоко потрясены и опечалены, узнав об ужасной атаке в Манчестере, особенно в такой значимый день для еврейской общины, — говорится в заявлении.

Карл III также выразил свои соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Помимо этого, он похвалил оперативность и профессионализм экстренных служб.

Нападение случилось в Иом-кипур, один из самых значимых праздников еврейского календаря, известный также как Судный день. В этот день в синагогах обычно собираются многочисленные верующие, так как по традиции в течение 25-часового строгого поста проводятся продолжительные богослужения.

Ранее сообщалось, что полицейские застрелили подозреваемого в нападении, но подтвердить его смерть пока невозможно из-за «проблем безопасности». Специалисты по взрывным устройствам работают на месте для проверки подозрительных предметов.

