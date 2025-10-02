Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 14:27

В полиции Манчестера раскрыли последствия теракта возле синагоги

Sky News: два человека погибли в результате нападения возле синагоги Манчестера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Манчестера подтвердила, что в результате нападения у местной синагоги погибли два человека, передает Sky News. Третий человек, которого считают преступником, также, предположительно, мертв.

Полиция Большого Манчестера может подтвердить гибель двух человек в результате крупного инцидента возле синагоги еврейской общины Хитон-парк на Миддлтон-роуд в Крампсолле, — сказано в сообщении правоохранителей.

По информации источника, подозреваемый в нападении мужчина был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. В полиции заявили, что в настоящее время подтвердить информацию о его гибели невозможно «из-за проблем безопасности, связанных с обнаружением у него подозрительных предметов». На месте происшествия работают взрывотехники.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал участие в саммите с представителями ЕС в датском Копенгагене из-за теракта в синагоге Манчестера. По данным журналистов, глава правительства срочно возвращается на родину. Он отметил, что потрясен случившимся.

Известно, что несколько прихожан синагоги получили ножевые ранения и травмы, связанные с наездом автомобиля. Горожан просят избегать посещения района ЧП, пока полиция продолжает расследование инцидента.

Великобритания
Манчестер
синагоги
теракты
смерти
