02 октября 2025 в 13:29

Стармер срочно прервал визит в Данию из-за ситуации в Манчестере

Sky News: теракт в Манчестере вынудил Стармера срочно прервать визит в Данию

Кир Стармер Кир Стармер Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал участие в саммите с представителями ЕС в датском Копенгагене из-за теракта в синагоге Манчестера, передает телеканал Sky News. По данным журналистов, глава правительства срочно возвращается на родину.

Как пишут авторы, в британском городе произошел инцидент с наездом автомобиля и нападением с ножом на прихожан местной синагоги. Сам подозреваемый, предположительно, застрелен полицией. По словам Стармера, он потрясен случившимся. По прибытии в Британию он проведет экстренное совещание.

Тот факт, что это произошло в Йом Кипур, самый святой день в еврейском календаре, делает это еще более ужасающим. Мои мысли с близкими всех пострадавших, и я выражаю благодарность экстренным службам и всем спасателям, — сказал премьер.

По данным полиции, парамедики оказывают помощь четырем людям с ножевыми ранениями и травмами, полученными в результате столкновения с транспортным средством. Граждан просят избегать посещения района ЧП, пока полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что 1 октября в Мюнхене прозвучало несколько взрывов, из-за чего закрыли пивной фестиваль «Октоберфест». Полицейские и пожарные проводили масштабную операцию в городе. Жителей призывали избегать места происшествия.

Великобритания
Кир Стармер
теракты
Манчестер
