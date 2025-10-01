Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 08:26

В крупном европейском городе прогремели взрывы

В Мюнхене произошло несколько взрывов

Полиция Германии Полиция Германии Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Мюнхене прозвучало несколько взрывов, сообщила газета Bild. Полицейские и пожарные начали масштабную операцию в городе. Жителей призвали избегать места происшествия. О пострадавших в результате инцидента пока неизвестно. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Пакистане восемь человек погибли, несколько пострадали при взрыве у штаба федеральной полиции. Это произошло в городе Кветта юго-западной провинции Белуджистан. Отмечается, что четыре человека вышли из машины и начали перестрелку с военными, после чего взорвали автомобиль.

До этого уголовное дело о теракте возбудили следователи после взрыва посылки в отделении почты в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось 24 сентября на проспекте Обуховской обороны около станции метро «Пролетарская».

23 сентября в центре Осло на улице Пилестредет произошел мощный взрыв. На месте обнаружены другие взрывные устройства, проводятся контролируемые подрывы. По предварительной информации, сдетонировало одно из нескольких взрывных устройств, найденных на улице.

