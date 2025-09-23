Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 23:46

Мощный взрыв прогремел в столице Норвегии

Dagsavisen: взрывные устройства сдетонировали на одной из улиц в Осло

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В центре Осло на улице Пилестредет произошел мощный взрыв, пишет газета Dagsavisen со ссылкой на норвежскую полицию. На месте обнаружены другие взрывные устройства, проводятся контролируемые подрывы.

Поскольку в этом районе все еще находятся взрывные устройства, полиция просит население отойти от окон, — сообщается в заявлении правоохранительных органов.

По предварительной информации, детонировало одно из нескольких взрывных устройств, найденных на улице. Правоохранительные органы предупредили местных жителей об опасности.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Точный характер взрывных устройств не уточняется. Инцидент произошел на фоне ранее введенных ограничений в воздушном пространстве Осло. Аэропорт столицы был временно закрыт из-за сообщений о «летательном объекте», все рейсы перенаправлялись в соседний аэропорт.

Ранее сообщалось о приостановке работы аэропорта Копенгагена из-за БПЛА. По словам премьера Дании Метте Фредериксен, это событие стало самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру страны. Она добавила, что власти не исключают никаких вариантов относительно того, кто мог стоять за этим инцидентом.

взрывы
Осло
Норвегия
инциденты
