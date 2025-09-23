Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 11:52

В Дании оценили угрозу от появившихся под Копенгагеном дронов

Премьер Фредериксен назвала появление БПЛА атакой на инфраструктуру Дании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Премьер Дании Метте Фредериксен назвала БПЛА, из-за которых была приостановлена работа аэропорта Копенгагена, самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру страны, сообщает TV 2. Она добавила, что власти не исключают никаких вариантов относительно того, кто мог стоять за этим инцидентом.

То, что мы видели вчера вечером, — самая серьезная атака на критически важную инфраструктуру Дании на сегодняшний день. Мы не исключаем никаких вариантов относительно того, кто за этим стоит, — сказала Фредериксен.

Ранее аэропорт Копенгагена временно закрыли из-за якобы неопознанных беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Около 35 рейсов пришлось перенаправить в альтернативные аэропорты. Причина появления дронов и их принадлежность устанавливаются.

Также сообщалось, что в Осло после появления крупных неопознанных летательных аппаратов над военными объектами были задержаны двое граждан Сингапура. Их подозревают в причастности к инциденту. Как отметил начальник оперативного отдела полиции города Эйвинд Хаммерсвольд, БПЛА обнаружили силы обороны.

Дания
Копенгаген
аэропорты
беспилотники
БПЛА
