Аэропорт Копенгагена временно прекратил работу

Аэропорт столицы Дании Копенгагена (KBHL.CO) временно закрыт из-за якобы неопознанных беспилотных летательных аппаратов, замеченных в районе воздушной гавани, передает агентство Reuters со ссылкой на полицию. Причина появления дронов и их принадлежность пока устанавливаются.

В этом районе замечены два-три крупных беспилотника. Сроки возобновления работы пока неизвестны, — сообщили правоохранители.

Представитель аэропорта сообщил агентству, что полиция работает над идентификацией дронов. Он отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на продолжающееся расследование.

Агентство также обратило внимание на публикацию в социальной сети Х сервиса Flightradar24. По его данным, все взлеты и посадки в аэропорту приостановлены с 20:26 по местному времени (21:26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Около 35 рейсов были перенаправлены в альтернативные аэропорты.

