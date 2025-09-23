«Интервидение-2025»
Аэропорт Копенгагена временно прекратил работу

Reuters: аэропорт Копенгагена закрыли из-за якобы неопознанных дронов в небе

Дрон Дрон Фото: Социальные сети

Аэропорт столицы Дании Копенгагена (KBHL.CO) временно закрыт из-за якобы неопознанных беспилотных летательных аппаратов, замеченных в районе воздушной гавани, передает агентство Reuters со ссылкой на полицию. Причина появления дронов и их принадлежность пока устанавливаются.

В этом районе замечены два-три крупных беспилотника. Сроки возобновления работы пока неизвестны,сообщили правоохранители.

Представитель аэропорта сообщил агентству, что полиция работает над идентификацией дронов. Он отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на продолжающееся расследование.

Агентство также обратило внимание на публикацию в социальной сети Х сервиса Flightradar24. По его данным, все взлеты и посадки в аэропорту приостановлены с 20:26 по местному времени (21:26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Около 35 рейсов были перенаправлены в альтернативные аэропорты.

Вечером 21 сентября ВСУ нанесли удар дронами по территории санатория «Форос» и школе в одноименном поселке. Три человека погибли, 16 получили ранения. Также был разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

