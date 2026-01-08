Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:39

На Западе объяснили, как Россия победила США

Аналитик Кларк: риторика и действия Трампа принесли победу России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Действия и риторика президента США Дональда Трампа приносят победу России, заявил британский военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News. Он связал венесуэльскую операцию и заявления о Гренландии с усилением позиций российского лидера Владимира Путина.

По мнению Кларка, единственный разумный способ решения вопроса вокруг Гренландии — дипломатия. Он отметил, что Дания, суверенитет которой распространяется на остров, не заинтересована в конфронтации, так как она потерпит в ней «очень сокрушительное поражение». Аналитик добавил, что в случае военного решения США у гренландцев практически не было бы шансов оказать сопротивление. Кларк подчеркнул, что в условиях нынешней разобщенности на Западе главным бенефициаром складывающейся ситуации становится президент России.

Ранее консервативный американский журналист Такер Карлсон заявил, что с НАТО будет покончено, как только США заберут себе Гренландию. Он напомнил, что Гренландия принадлежит другому члену НАТО, поэтому организация, по сути, потеряет смысл.

США
Россия
победы
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, каких перемен в мире ждать при захвате Гренландии США
Брат голливудского актера умер от страшных последствий алкоголизма
Как отучить питомца выпрашивать еду со стола: инструкция
Ученые ответили, когда на Земле начнутся магнитные бури
Убившего лошадь тигра поймали в Приморье
Россиянам рассказали, как не угробить себя в первые рабочие дни
Минобороны показало кадры с флагом России в освобожденных Подолах
Американские компании побоялись инвестировать в Венесуэлу
«Должны понять»: Туск назвал главную угрозу для НАТО
Почему не работает WhatsApp 8 января: где сбои в России, когда заблокируют
Выигравшие миллионы россияне не забрали свои деньги
«Полноценное вторжение в Россию»: в Госдуме потребовали военный ответ США
В Европе задумались об отправке войск в Гренландию из-за угроз Трампа
В Китае жестко осудили планы Трампа усилить санкционное давление на Россию
Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ
Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над российским регионом ночью
Девушка после купания в чане на дровах потеряла сознание и посинела
Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает
Легко похудеть после праздников: реальные способы вернуть форму без диет
«Поставил перед дилеммой»: в Китае объяснили, как Путин загнал НАТО в тупик
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.