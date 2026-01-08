Действия и риторика президента США Дональда Трампа приносят победу России, заявил британский военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News. Он связал венесуэльскую операцию и заявления о Гренландии с усилением позиций российского лидера Владимира Путина.

По мнению Кларка, единственный разумный способ решения вопроса вокруг Гренландии — дипломатия. Он отметил, что Дания, суверенитет которой распространяется на остров, не заинтересована в конфронтации, так как она потерпит в ней «очень сокрушительное поражение». Аналитик добавил, что в случае военного решения США у гренландцев практически не было бы шансов оказать сопротивление. Кларк подчеркнул, что в условиях нынешней разобщенности на Западе главным бенефициаром складывающейся ситуации становится президент России.

Ранее консервативный американский журналист Такер Карлсон заявил, что с НАТО будет покончено, как только США заберут себе Гренландию. Он напомнил, что Гренландия принадлежит другому члену НАТО, поэтому организация, по сути, потеряет смысл.