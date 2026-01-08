Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 10:16

В Госдуме раскрыли детали подготовки встречи парламентариев РФ и США

Чепа: подготовка к встрече парламентариев России и США проговаривалась

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подготовка консультаций между парламентариями России и США проговаривалась, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал сообщения о приглашении четырех депутатов Госдумы в США в январе для обсуждения различных вопросов, включая урегулирование ситуации на Украине. Чепа подчеркнул, что не знает, когда состоится встреча и кто будет принимать в ней участие.

Подготовка такого [контакта] велась. <...> Подготовка к встрече проговаривалась, — сказал Чепа.

Ранее зампред комитета Госдумы Светлана Журова исключила возможность союза России с США против Китая. Она назвала стратегическое партнерство с КНР приоритетом и подчеркнула, что не понимает позиции Вашингтона, видящего в Пекине врага.

До этого американский аналитик Скотт Риттер заявил, что западные санкции стали для России «щитом» и подтолкнули ее к более независимой политике. По его мнению, Москва не только справилась с ограничениями, но и начала преуспевать.

