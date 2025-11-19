Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 13:07

Правящая партия Дании потеряла контроль над столицей впервые с 1903 года

Правящая партия Дании впервые с 1903 года проиграла на выборах в Копенгагене

Подсчет бюллетеней во время выборов в Дании Подсчет бюллетеней во время выборов в Дании Фото: Camilla Stolen/IMAGO/Global Look Press
Правящая Социал-демократическая партия Дании впервые с 1903 года проиграла на выборах в Копенгагене, сообщило агентство Bloomberg. Более века столицей страны руководил член этой политической организации.

Как отметило агентство, партия премьера страны Метте Фредериксен заняла третье место, проиграв представителям левых сил. Журналисты добавили, что это событие показало изменение в позиции избирателей перед всеобщими выборами, которые пройдут в течение года.

Ранее президент Чехии Петр Павел принял отставку премьер-министра Петра Фиалы. Одновременно чешский лидер поручил кабинету министров исполнять обязанности до назначения нового правительства республики. Фиала поблагодарил коллег из правительства за сотрудничество и сказал, что новый кабмин находится в лучшем состоянии, чем четыре года назад.

До этого аналитики отметили, что победа партии ANO в Чехии может осложнить отношения между Прагой и другими странами НАТО. Республика также может сократить объем поддержки Украины, поскольку кандидат на пост премьера Андрей Бабиш выступает против военной помощи Киеву и критикует внешнеполитический курс нынешних властей.

