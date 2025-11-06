Глава чешского кабмина ушел в отставку

Президент Чехии Петр Павел принял отставку премьер-министра Петра Фиалы, сообщает агенство СТК. Одновременно чешский лидер поручил кабинету министров исполнять обязанности до назначения нового правительства республики.

Господин премьер, я принимаю отставку вашего правительства и одновременно поручаю вам исполнять обязанности до создания нового правительства, — сказал Павел на церемонии, прошедшей в Праге.

Фиала попросил, чтобы процесс передачи дел ведомств был организован «гладко», тогда новое правительство могло начать работать на благо граждан как можно быстрее. Он также поблагодарил коллег из правительства за сотрудничество и сказал, что новый кабмин находится в лучшем состоянии, чем четыре года назад. Перед этим отставку политика одобрили на заседании парламента.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Чехии, председатель победившего на выборах движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш решил уйти в отпуск за свой счет. Вместо него на переговоры отправятся его заместители — Карел Гавличек и Алена Шиллерова. Они будут договариваться о программном заявлении правительства с потенциальными партнерами по правительственной коалиции. По словам самого Бабиша, формирование правительства может затянуться до декабря.