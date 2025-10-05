Лидеры ЕС отказались от дипломатии в урегулировании конфликта на Украине

Лидеры ЕС отказались от дипломатии в урегулировании конфликта на Украине EC: саммит Евросоюза в Копенгагене показал курс на эскалацию конфликта с Россией

По итогам состоявшегося в Копенгагене саммита главы государств Евросоюза отказались от дипломатических решений в урегулировании конфликта на Украине и выбрали эскалацию, передает издание The European Conservative. Представитель польского МИД Игнаций Немчицкий в своем выступлении указал, что переговорный процесс лишен перспектив без применения санкционного давления и наращивания мощностей оборонно-промышленного комплекса.

На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию, — отметили в издании.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что Европейский союз активно использует русофобские лозунги для оправдания рекордных расходов на милитаризацию. Он напомнил, что военные траты объединения достигли €800 млрд.

До этого президент России Владимир Путин назвал глупостью вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Глава государства напомнил, что у Москвы никогда не было со Стокгольмом и Хельсинки никаких проблем.