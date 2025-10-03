Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 07:39

Военэксперт увидел истинный смысл русофобских лозунгов Европы

Военэксперт Степанов: ЕС оправдывает русофобией траты на милитаризацию

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Европейский союз активно использует русофобские лозунги для оправдания рекордных расходов на милитаризацию, такое мнение высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. Он напомнил, что военные траты объединения достигли 800 млрд евро. По словам Степанова, которые приводит ТАСС, Европа пытается выставить Россию «безусловным агрессором».

Для обоснования таких рекордных затрат перед общественностью и европейским плебсом на системной основе раскручиваются русофобские нарративы в мейнстримных западных медиа, где Россия представляется в качестве безусловного агрессора, — убежден эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал глупостью вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Глава государства напомнил, что у Москвы никогда не было со Стокгольмом и Хельсинки никаких проблем.

Он добавил, что решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО вынудит Россию принять симметричные ответные меры. При этом Путин отметил, что Москва не против нормализации отношений, однако у нее сохранился «осадочек» из-за действий Хельсинки.

Евросоюз
Европа
Россия
русофобия
милитаризация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда шансона сломала руку и отменила концерты по всей России
Раскрыто, сколько людей помогают в поисках пропавшей под Красноярском семьи
«Можно есть каждый день»: названо самое полезное для человека мясо
Украина получала «спонсорство» от G7 за счет российских активов
Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБов: новости СВО к утру 3 октября
«Буря» уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
Когда менять резину по закону в 2025 году: зимнюю и летнюю
«Целое подразделение»: Ганчев раскрыл шокирующие детали боев в Купянске
«Пакеты и детское кресло»: следователи нашли машину пропавшей в тайге семьи
Семья с ребенком бесследно исчезла под Красноярском: версии, что известно
Военэксперт увидел истинный смысл русофобских лозунгов Европы
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Депутат из ДНР оказалась причастна к хищениям на фортификациях под Курском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 октября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 октября
«Это глупость»: Путин высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
К чему снится кровь: важные знаки и предупреждения во сне
ПВО уничтожила 20 украинских дронов в небе над Россией за ночь
МИД Польши затронул вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией
Раскрыты подробности о личности напавшего на синагогу в Манчестере
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Регионы

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.