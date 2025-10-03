Европейский союз активно использует русофобские лозунги для оправдания рекордных расходов на милитаризацию, такое мнение высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. Он напомнил, что военные траты объединения достигли 800 млрд евро. По словам Степанова, которые приводит ТАСС, Европа пытается выставить Россию «безусловным агрессором».

Для обоснования таких рекордных затрат перед общественностью и европейским плебсом на системной основе раскручиваются русофобские нарративы в мейнстримных западных медиа, где Россия представляется в качестве безусловного агрессора, — убежден эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал глупостью вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Глава государства напомнил, что у Москвы никогда не было со Стокгольмом и Хельсинки никаких проблем.

Он добавил, что решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО вынудит Россию принять симметричные ответные меры. При этом Путин отметил, что Москва не против нормализации отношений, однако у нее сохранился «осадочек» из-за действий Хельсинки.