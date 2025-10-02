Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 23:57

«Осадочек остался»: Путин прокомментировал отношения с Финляндией и Швецией

Путин: РФ восстановит отношения с Финляндией и Швецией, но останется осадок

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия не против нормализации связей с Финляндией, но у Москвы сохранился «осадочек» из-за действий Хельсинки, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Он раскритиковал решение финских властей и Швеции вступить в НАТО.

По мнению Путина, это был бессмысленный с точки зрения безопасности шаг. Он вынудит Россию принять симметричные ответные меры. При этом российский лидер не исключил восстановления отношений, если Финляндия и Швеция этого захотят.

Мы согласны. Но ситуация, конечно, поменялась. Ложечки нашлись, а вот осадочек остался, — сказал он.

Ранее глава государства при помощи русской пословицы ответил на попытки Запада насадить свою гегемонию. Российский лидер указал, что «против лома нет приема, окромя другого лома».

До этого Путин напоминал, что СССР и затем РФ дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, но оба раза получали немедленный отказ. Он подчеркнул, что эти исторические факты свидетельствуют о неготовности западных стран к созданию единого пространства безопасности.

Владимир Путин
Финляндия
Швеция
НАТО
