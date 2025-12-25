Фаза Луны сегодня, 25 декабря: ведем переговоры, делаем операции, рыбачим

В 11:42 по часовому поясу столицы Луна сегодня даст старт 7-м суткам цикла. Закончатся они завтра незадолго до полудня.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна сегодня продолжает оставаться под покровительством Рыб. И фаза — по-прежнему прибывающая. В ясную погоду после заката даже в центре мегаполиса на небосклоне виден тонкий серп, развернутый рогами влево.

Общие рекомендации для этого дня

Прекрасный день для активной работы. Сегодня будет удачно общение, но только один на один. Массовых мероприятий лучше избегать. День будет наполнен магией речи — метко сказанное слово сегодня может в одночасье и решить серьезные проблемы, и стать причиной крупного конфликта.

Работа и деньги

Самый удачный день для переговоров. Даже с самыми непримиримыми противниками можно будет достичь консенсуса, разрешить старый конфликт или остановить соперничество. Удачным будет поиск новых клиентов или покровителей. Грамотная похвала подчиненных позволит повысить их лояльность и мотивировать на новые свершения без финансовых затрат.

Здоровье и красота

Подходящий день для любых оперативных вмешательств, включая пластическую хирургию, кроме стоматологических манипуляций. Велика вероятность подхватить простудное заболевание. Всю пищу необходимо подвергать тщательной термической обработке, а то, что едят в сыром виде, — хорошо мыть.

Брак и семья

Хороший день для свадьбы, если пару объединяют общие интересы. Семейная жизнь у тех, кто заключил брак в этот день, будет стабильной, богатой и радостной.

Природа

Ожидается удачная рыбалка. Клев будет хорошим, поэтому сегодня можно взять с собой на ледяное дежурство детей или скептиков, которые отрицают удовольствие в подобном виде досуга. Садоводы сегодня могут продолжить уход за надземной частью растений. Владельцам домашних питомцев пора уделить время шерсти своих подопечных.