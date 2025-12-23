Фаза Луны сегодня, 23 декабря: кормим белок, бережем деньги, рыбачим

В 11:23 по московскому времени Луна перейдет в 5-е сутки лунного цикла. Они продлятся до конца дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня продолжает оставаться в растущей фазе и переходит под управление темпераментного, застенчивого, честного и верного Водолея.

Общая характеристика дня

Сегодняшний день станет судьбоносным для тех, кто не поленится предпринять хотя бы самые простые действия, чтобы достичь своей цели. Отличительная особенность сегодняшних лунных суток в том, что успех достигается не путем появления новых возможностей, а благодаря появлению ранее не проявленных аспектов уже известной ситуации.

Здоровье и красота

Сегодня стоит уделить внимание укреплению здоровья. Полезна будет легкая диета, умеренные нагрузки, внимательное отношение к различным симптомам. Если вас беспокоят боли или другие неприятные и тревожные ощущения, то лучше незамедлительно обратиться к врачу. День подходит для визита в салон красоты: можно планировать любые процедуры.

Бизнес и деньги

Новые проекты сегодня начинать нежелательно. Также будут неудачными любые переговоры, поскольку никто из собеседников не будет готов идти на компромисс. Денежные вопросы лучше отложить: если сегодня вы понесете финансовые потери, то оправиться от них уже не сможете.

Свадьба

Сегодня хорошо пройдут свидания, знакомства с родственниками, семейные застолья. Для свадьбы день не подходит — у пары не будет уверенности в завтрашнем дне.

Природа

Прекрасный день для того, чтобы провести его с удочкой. Улов будет настолько богатым, что уместно поделиться им с лесными жителями или городскими котами. День также подходит для любых проявлений заботы о животных: можно подкармливать птиц, свозить домашних питомцев на профилактический осмотр к ветеринару. Если вы живете рядом с парком или лесом, приготовьте угощение для белок.