Фаза Луны сегодня, 20 декабря, какая сегодня Луна: что принесет последнее новолуние года?

Сегодня в 04:44 по московскому времени Луна войдет в фазу новолуния. С этого момента и до 10:06 будут идти первые лунные сутки. А затем Луна перейдет во второй день цикла.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Всего за один день 20 декабря Луна пройдет через трое лунных суток. Убывающая фаза завершится, и наступит новолуние. В этот раз оно пройдет под знаком Стрельца.

Рекомендации и советы для последнего лунного цикла года

Прекрасная возможность для старта новых амбициозных проектов. Все идеи, которые вы замышляли ранее теперь можно реализовывать. Чтобы избежать ненужных вмешательств, старайтесь ограничить общение с посторонними людьми. Вторая половина дня подходит для получения новой информации и обучения.

Природа

Рыбалка не принесет успеха в плане улова, но вполне может стать хорошим поводом для отдыха на свежем воздухе и уединения. Любые работы с растениями сегодня нежелательны. Владельцам домашних животных стоит уделить больше времени своим питомцам.

Фаза Луны сегодня, 20 декабря 2025 года. Что принесет последнее новолуние Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бизнес и деньги

Самое начало лунного месяца подходит для любых начинаний, но лучше их планировать на вторую половину дня. Утренние часы рекомендуется использовать для разработки планов и подготовки к общению с коллегами, подчиненными, партнерами и клиентами. Все финансовые операции, запланированные на сегодня, будут успешными.

Брак и семья

Заключать брак ни в первые, ни во вторые лунные сутки не стоит. Пары, выбравшие этот день для создания семьи, могут столкнуться с различными преградами на пути к счастью.

Здоровье и красота

Стоит обратить внимание на собственные предпочтения в еде. Это поможет скорректировать рацион на следующий месяц. Сегодня удачный день для начала диеты или разгрузочных дней, посещение спортзала и бассейна также пойдет на пользу. Однако визит в салон красоты может разочаровать.