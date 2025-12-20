«Проблемы»: москвичам раскрыли, каких сюрпризов ждать от погоды в январе Синоптик Сергеев: в первые дни января в Москве возможен гололед

В первые дни 2026 года метеорологи не ожидают в Москве аномальных осадков, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик Александр Сергеев. При этом, по его словам, в январе в столице будет небольшой мороз.

Температура в российской столице будет держаться на уровне примерно минус 5 — минус 6 в дневное время, и до минус 10 градусов ночью, — сообщил Сергеев.

Он также допустил, что за время новогодних каникул в январе случатся короткие оттепели, когда температуры будут подниматься до нуля градусов, и снег начнет подтаивать. Синоптик предупредил, что могут возникать опасные явления.

Такие «передышки» окажутся не очень продолжительными, но способны создать проблемы в виде гололеда. Именно поэтому крайне важно отслеживать предупреждения со стороны спасательных и дорожных служб, — отметил Сергеев.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья стали часто находить ежей у помоек. Животные, которые не смогли уйти в спячку на фоне аномально высоких температур и отсутствия снега, ищут еду из-за голода. Как отметил зоолог Евгений Абизов, биоритмы ежей восстановятся с возвращением зимней погоды. Он пояснил, что бессонница не влияет негативно на организм животных, и добавил, что сейчас их беспокоит голод. Ежам трудно найти то, чем они питаются в первую очередь — насекомых, объяснил эксперт.