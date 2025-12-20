Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 10:50

«Проблемы»: москвичам раскрыли, каких сюрпризов ждать от погоды в январе

Синоптик Сергеев: в первые дни января в Москве возможен гололед

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В первые дни 2026 года метеорологи не ожидают в Москве аномальных осадков, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик Александр Сергеев. При этом, по его словам, в январе в столице будет небольшой мороз.

Температура в российской столице будет держаться на уровне примерно минус 5 — минус 6 в дневное время, и до минус 10 градусов ночью, — сообщил Сергеев.

Он также допустил, что за время новогодних каникул в январе случатся короткие оттепели, когда температуры будут подниматься до нуля градусов, и снег начнет подтаивать. Синоптик предупредил, что могут возникать опасные явления.

Такие «передышки» окажутся не очень продолжительными, но способны создать проблемы в виде гололеда. Именно поэтому крайне важно отслеживать предупреждения со стороны спасательных и дорожных служб, — отметил Сергеев.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья стали часто находить ежей у помоек. Животные, которые не смогли уйти в спячку на фоне аномально высоких температур и отсутствия снега, ищут еду из-за голода. Как отметил зоолог Евгений Абизов, биоритмы ежей восстановятся с возвращением зимней погоды. Он пояснил, что бессонница не влияет негативно на организм животных, и добавил, что сейчас их беспокоит голод. Ежам трудно найти то, чем они питаются в первую очередь — насекомых, объяснил эксперт.

погода
январь
синоптики
прогнозы
снег
морозы
гололед
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина ДТП с шестью трупами под Омском
Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов
Телеведущий Молчанов отказался комментировать слухи о госпитализации
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине
В ДНР рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ при отступлении
Куда поехать на Новый год с маленькими детьми: лучшие направления-2026
Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине
«Бросили, как котят»: пленный пристыдил Киев за живой щит из поваров
В Госдуме приготовили защиту от «эффекта Долиной»
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря
Раскрыто число погибших в ДТП с фурами и пассажирским автобусом под Омском
Налет БПЛА на Воронежскую область вызвал задержку поездов
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за отсутствия свободных самолетов
Депутат назвал ключевую тему прямой линии с Путиным
Власти захотели исключить деятельность астрологов из официальной экономики
США пригрозили задержанием прибывающим в страну детям-нелегалам
Присяга рэпера Macan попала на видео
Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год
Буданов выступил с признанием по мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.