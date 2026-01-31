Озвучены самые популярные в январе имена для новорожденных РИАН: София и Михаил стали популярными именами для новорожденных в январе

Самыми популярными именами для новорожденных в России в январе 2026 года стали София для девочек и Михаил для мальчиков, свидетельствуют данные органов ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости. Статистика отражает предпочтения родителей в начале года и часто служит индикатором общих тенденций в именах.

Согласно предоставленной статистике, именем София с начала года назвали более 1,4 тыс. маленьких россиянок. Это имя традиционно занимает высокие позиции в рейтингах последних лет, что говорит о его устойчивой популярности среди родителей. В пятерку лидеров женских имен также вошли Ева, Анна, Варвара и Василиса, демонстрируя сочетание классических и более современных вариантов.

Среди новорожденных мальчиков уверенно лидирует имя Михаил. Им назвали порядка 2 тыс. малышей. За ним в рейтинге следуют Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

