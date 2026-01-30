«Невозможно надышаться»: Сотникова впервые показала новорожденного малыша

Фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) первые кадры с новорожденным ребенком. На снимках спортсменка позирует с младенцем рядом с наряженной елкой. Пол малыша олимпийская чемпионка пока не раскрывает.

Сотникова во второй раз стала мамой 9 января. Беременность она не афишировала и сообщила о пополнении в семье уже после родов. Отцом стал казахстанский теннисист Дмитрий Попко. Пара также воспитывает трехлетнего сына Адриана.

Вот он, ни с чем не сравнимый запах новорожденного. Им невозможно надышаться, — написала спортсменка.

