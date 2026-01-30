Зимняя Олимпиада — 2026
«Невозможно надышаться»: Сотникова впервые показала новорожденного малыша

Сотникова впервые показала новорожденного малыша от теннисиста Попко

Аделина Сотникова Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) первые кадры с новорожденным ребенком. На снимках спортсменка позирует с младенцем рядом с наряженной елкой. Пол малыша олимпийская чемпионка пока не раскрывает.

Сотникова во второй раз стала мамой 9 января. Беременность она не афишировала и сообщила о пополнении в семье уже после родов. Отцом стал казахстанский теннисист Дмитрий Попко. Пара также воспитывает трехлетнего сына Адриана.

Вот он, ни с чем не сравнимый запах новорожденного. Им невозможно надышаться, — написала спортсменка.

Ранее теннисистку Анну Курникову впервые заметили на публике после рождения четвертого ребенка. Папарацци засняли спортсменку в Майами. Именно там она живет вместе со своими детьми и супругом, певцом Энрике Иглесиасом. Теннисистка ждала на парковке своего сына и дочерей, которые возвращались после тренировки.

До этого актриса Саша Бортич опубликовала фотографии с возлюбленным и маленьким сыном. Знаменитость показала кадры, на которых она и актер Давид Сократян страстно целуются. На одном из снимков актриса держит на руках собаку, а ее парень — сына.

