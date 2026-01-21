Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:13

Анну Курникову впервые засняли после третьих родов

Теннисистка Анна Курникова появилась на публике после третьих родов

Анна Курникова Анна Курникова Фото: Павел Лисицын /РИА Новости
Теннисистку Анну Курникову впервые заметили на публике после рождения четвертого ребенка, пишет Spletnik. Папарацци сняли спортсменку в Майами. Именно там она живет вместе со своими детьми и супругом, певцом Энрике Иглесиасом.

Теннисистка ждала на парковке своего сына и дочерей, которые возвращались после спортивной тренировки. На ней была черная толстовка, брюки, кроссовки и солнцезащитные очки. Знаменитость появилась на публике с распущенными волосами и без макияжа.

Ранее бывшая теннисистка вышла на прогулку в Майами. Ее сфотографировали в тот момент, когда она отводила на занятия своего семилетнего сына Николаса, а затем забирала его домой. На снимках видно, что 44-летняя Курникова была одета в обтягивающие укороченные лосины, просторную спортивную куртку и белую майку. Она дополнила свой образ солнцезащитными очками и сандалиями. Также на фотографиях был заметен округлившийся живот знаменитости.

Также Курникову в свое время заметили в Майами после того, как ее засняли в инвалидной коляске. Обычно избегающая публичности спортсменка появилась в продуктовом магазине в сопровождении своих детей-близнецов Николаса, Люси и младшей дочери Мэри. На опубликованных фотографиях видно, что Курникова толкала заполненную покупками тележку. Она выглядела здоровой и активной.

