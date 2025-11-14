Тайная свадьба фигуристки Сотниковой: почему она скрывала мужа-теннисиста

Осенью 2022 года олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова удивила поклонников новостью о рождении сына. Долгое время спортсменка скрывала личность отца — теннисиста Дмитрия Попко. На днях фигуристка опубликовала фотографии с тайной свадьбы. Почему Сотникова и Попко скрывали отношения, чем известен выступающий за Казахстан теннисист — в материале NEWS.ru.

Почему Сотникова не афишировала свою личную жизнь

Сотникова является первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионкой в женском одиночном разряде. Она завоевала золото на Играх в Сочи в 2014 году. В 2020-м фигуристка объявила о завершении карьеры после перенесенной операции на позвоночнике. В 2022 году Аделина родила сына Адриана. Вскоре после появления ребенка на свет она участвовала в проекте «Народный Ледниковый период» на Первом канале.

Аделина Сотникова и Дмитрий Попко Фото: Социальные сети

О романе Сотниковой с Попко практически ничего не было известно. Аделина не выставляла напоказ свои отношения даже после рождения сына. До свадьбы возлюбленные встречались несколько лет. В 2023 году в интервью каналу «Откровенно с Татаркой» фигуристка раскрыла имя отца ребенка — Дмитрий. Сотникова рассказала, что пара много времени проводит в разлуке, так как Попко часто ездит на соревнования.

Фигуристка никому не рассказывала о своей беременности. О скором появлении ребенка Аделина сообщила Дмитрию по телефону.

«Он в шоке был. К сожалению, не лично — любимый у меня из мира спорта, он был в этот момент в другой стране на соревнованиях. Я сообщила ему через недельки две-три, потому что не знала, какая у него будет реакция», — рассказала Сотникова в интервью каналу «Откровенно с Татаркой».

По словам Аделины, оба спортсмена решили не рассказывать о своих отношениях широкой публике.

«Лучше, чтобы никто не знал. Мне не хочется делиться сокровищем. У меня что папа сокровище, что сын», — добавила фигуристка.

Дмитрий Попко Фото: Roberto Tommasini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортсмен тренируется в Майами. Чтобы быть ближе к возлюбленному, Аделина решила переехать в США. В сентябре 2023 года Сотникова и Попко впервые появились на публике. Пара приехала на день рождения блогера Елены Сажиной (HELEN YES), однако общаться с прессой отказалась.

Что известно о теннисисте Попко

Попко родился 24 октября 1996 года. В 15 лет он решил сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан. Тренером Дмитрия является Илья Дроздов. В 2015-м году Попко побеждал на турнирах в Бухаресте, Белграде, Фогау и Шымкенте. Позднее теннисист вошел в состав сборной Казахстана.

За свою карьеру Попко выиграл два турнира серии «Челленджер» (2021 и 2025 годы). В марте 2025-го он стал лучшим в мексиканской Морелье, обыграв в финале Джеймса Дакворта. Там же спустя месяц Дмитрий уступил в решающем матче швейцарцу Марку-Андреа Хуслеру.

На данный момент Попко занимает 224-е место в рейтинге ATP. Наивысшая позиция в карьере — 155-я. В социальных сетях Дмитрий не делится подробностями своей личной жизни.

Дмитрий Попко Фото: Claudio De Capitani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какой пост опубликовала фигуристка Сотникова в годовщину свадьбы

9 ноября Сотникова опубликовала пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) в годовщину свадьбы. Она выложила фотографии с церемонии бракосочетания.

«С годовщиной нас, любимый. Двигаемся дальше», — написала фигуристка.

Сотникова активно привлекает сына к спорту. Вместе с ним она посещает тренировки супруга. Олимпийская чемпионка часто выкладывает фотографии и видео с Адрианом в соцсетях. Сотникова заявила NEWS.ru, что рождение ребенка намного круче олимпийской медали.

«Это самые трепетные эмоции, потому что не каждый день становишься мамой. Перед тем как стать мамой, надо еще выносить это чудо внутри себя. Это не просто, это сложно. Когда стала мамой, конечно, слезы счастья были на глазах. Когда ты прижимаешь к сердцу своего малыша — это непередаваемое ощущение, потому что ты понимаешь, что это большая ответственность», — поделилась фигуристка.

Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка добавила, что ей хочется вырастить хорошего, сильного, доброго и отзывчивого человека. Для этого, убеждена Сотникова, нужно приложить немало усилий.

С кем встречалась фигуристка Сотникова до свадьбы с Попко

В марте 2016 года Сотникова появилась вместе с телеведущим шоу «Магаззино» Александром Молочко на премьере фильма «Герой». Молодые люди держались за руки. Позднее Молочко подтвердил информацию о романе с фигуристкой, однако их отношения прервались уже через месяц из-за измены телеведущего. Сотникова прочитала переписку мужчины и узнала, что он встречается с моделью Маликой Мирзояновой.

