10 августа 2025 в 13:02

Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России

Журова назвала Роднину величайшей фигуристкой в истории СССР и России

Ирина Роднина Ирина Роднина Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Ирина Роднина — безоговорочный номер один в истории фигурного катания СССР и России, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с изданием «ВсеПроСпорт». Депутат напомнила, что Роднина собрала внушительную коллекцию титулов.

Если смотреть по спортивному принципу, она безоговорочный номер один. Никто не скажет по-другому. Роднина — единственная трехкратная олимпийская чемпионка у нас в фигурном катании, — заявила Журова.

Парламентарий добавила, что определить лучшую фигуристку только в современный российский период сложнее. По ее словам, претендентками можно считать Аделину Сотникову и Алину Загитову, как единственных олимпийских чемпионок, однако нельзя исключать и Ирину Слуцкую.

Роднина завоевала 10 титулов чемпионки мира (1969–1978), 11 — чемпионки Европы (1969–1980) и шесть — чемпионки СССР (1970–1977). Сейчас она занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам.

Ранее Роднина назвала чемпионку мира Елизавету Туктамышеву уникумом российского фигурного катания. По ее словам, нередко спортсменки в 16–17 лет показывают высокий технический уровень, но к 20 годам утрачивают способность выполнять те же элементы на прежнем уровне. Туктамышевой удается держать планку, считает Роднина.

фигуристки
чемпионы
спорт
Ирина Роднина
Светлана Журова
Алина Загитова
Аделина Сотникова
