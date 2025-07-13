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13 июля 2025 в 14:30

«В зрелом возрасте держалась»: назван уникум российского фигурного катания

Роднина назвала Туктамышеву уникумом фигурного катания из-за продолжения карьеры

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева является уникумом российского фигурного катания, заявила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с «ВсеПроСпорт». По ее словам, нередко спортсменки в 16–17 лет показывают высокий технический уровень, но к 20 годам утрачивают способность выполнять те же элементы на прежнем уровне.

Единственный в этом плане уникум — это Елизавета Туктамышева. В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками, — отметила Роднина.

Ранее фигуристка Алина Загитова заявила, что помирилась со своей коллегой Евгенией Медведевой, так как их конфликт сильно затянулся. По словам спортсменки, однажды она просто решила предложить встретиться, на что получила согласие.

Медведева в свою очередь призналась, что посчитала сообщение Загитовой в мессенджере Telegram уловкой мошенников. Она подчеркнула, что несколько раз перепроверила номер телефона, прежде чем ответить. Медведева также добавила, что Загитова начала общение на позитивной ноте, с шутки.

Елизавета Туктамышева
фигурное катание
Россия
спорт
Ирина Роднина
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