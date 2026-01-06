Фигуристка Горбачева вышла на связь после тяжелой операции в Германии

Фигуристка Горбачева вышла на связь после тяжелой операции в Германии Фигуристка Горбачева сообщила об успешно проведенной в Германии операции

Бронзовому призеру чемпионата России по фигурному катанию Алине Горбачевой успешно провели операцию в Германии на колене, спортсменка сделала соответствующее заявление в Telegram-канале. Ей пришлось обратиться к медикам из-за проблем с мениском, фигуристка получила травму на тренировке.

Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. Операция прошла по плану, пару дней буду еще в клинике, — написала Горбачева.

Ранее тренер Этери Тутберидзе сообщила, что отстранение фигуристки Камилы Валиевой от соревнований из-за допингового скандала стало для нее колоссальным эмоциональным ударом. Наставница звезды отметила, что тень этого скандала вокруг турнира продолжает преследовать тренерский штаб.

До этого сообщалось, что Тутберидзе работает над финальными элементами программы для фигуристки Аделии Петросян. Главная задача на данный момент — срочное восстановление прыжков ультра-си. Спортсменке предстоит выступить в первой разминке на предстоящих Играх, что означает отсутствие преимущества высокого рейтинга. Тренер пока не определилась с окончательным выбором элементов программы.