Альберт Риера, Черчесов, Мостовой? Кто возглавит «Спартак»

Московский «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Деяна Станковича. Чем запомнился специалист, как тренеры и футболисты отреагировали на его отставку, кто может возглавить красно-белых — в материале NEWS.ru.

Чем запомнился Станкович в «Спартаке»

Станкович возглавил московский «Спартак» 16 мая 2024 года, перейдя из венгерского «Ференцвароша». Контракт со специалистом был заключен на два сезона. Дебютный матч у руля красно-белых ему не удался. Станкович стал пятым тренером в истории клуба, который не смог выиграть первую игру, уступив «Оренбургу» со счетом 0:2. Однако в августе 2024-го «Спартак» пять раз сыграл на ноль. В последний раз это произошло в 1998-м.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев, Деян Станкович и спортивный директор клуба Томаш Амарал, 2024 год Фото: Stupnikov Alexander/FC Spartak/Global Look Press

С ноября 2024-го по март 2025 года красно-белые одержали семь побед подряд впервые в XXI веке. В 23 турах «Спартак» 14 раз сыграл на ноль, также установив клубный рекорд. Станкович стал лучшим тренером в ноябре — декабре, а его коллектив занял четвертое место по итогам сезона, уступив два очка взявшему бронзу ЦСКА. В начале чемпионата России этого года серб переподписал контракт со «Спартаком». После первого круга красно-белые занимают шестое место с 25 очками.

Станкович запомнился болельщикам скандальным поведением у бровки. В частности, он получил дисквалификацию на месяц за оскорбление судей. Наставник ранее заявил, что устал и хочет домой, а после матча в Грозном эмоционально отреагировал на вопрос журналиста.

По информации «Чемпионата», тренера уволили из-за неудовлетворительных результатов и потери авторитета у футболистов.

Как тренеры и футболисты отреагировали на уход Станковича из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что решение об отставке Станковича было принято давно. По его словам, это произошло из-за поведения специалиста у бровки.

«Станкович срывался, потому что уже знал об этом. Если ты потерял нити управления командой, то клуб принимает решение. Неважно, какие результаты были в последних матчах. Жаль. Хороший мужик, хороший контент делал. Во всех моментах подходил „Спартаку“, но увы», — заявил Генич.

Жедсон Фернандеш и главный тренер «Спартака» Деян Станкович во время матча Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий в разговоре с NEWS.ru заявил, что Станкович не справился с давлением на посту наставника «Спартака». Он отметил, что своим поведением специалист настроил всех против себя.

«Я бы не сказал, что ему что-то не хватило в тренерском плане. Он не выдержал давления, которое всегда есть в „Спартаке“ со всех сторон. Станкович не справился с пониманием ситуации, в которой оказался. Он говорил, что работает в великом клубе, но не понял, как именно это нужно делать», — высказал мнение Непомнящий.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подчеркнул, что уволить Станковича нужно было раньше, а не после двух побед подряд.

«Это не цирк, ребята, а дешевое шапито. Надо такие решения раньше принимать, сейчас это выглядит странно и глупо», — отметил Губерниев.

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru назвал увольнение Станковича ожидаемым. По его мнению, хотя специалист и является футбольным человеком, в последнее время у него было много необъяснимых срывов.

«Мы не знаем, что происходит в коллективе или семье. Все живые люди, у всех могут какие-то быть проблемы. Я знал, что его уберут, просто ждал момента. Думал, что это будет до зимней паузы. У „Спартака“ хорошая команда, пять очков до третьего места. Красно-белые должны быть в тройке. У них следующая игра с ЦСКА. Обыгрывайте — и приблизитесь к лидерам», — добавил Мостовой.

Деян Станкович Фото: Mysyakin Alexander/FC Spartak-Moscow/Global Look Press

Увольнение Станковича назревало давно, сообщил NEWS.ru экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. Он выразил надежду, что красно-белым удалось найти достойную замену.

«Увольнение не то что назревало, оно запоздало. Хорошо, что это произошло. Еще лучше, если увольнение состоялось не на эмоциях из-за того, что Станкович начудил в Грозном, а из-за того, что ему нашли замену. Дай бог, чтобы у „Спартака“ уже было решение», — заявил Червиченко.

Кого назначили исполняющим обязанности главного тренера «Спартака»

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов. Летом 2024 года Станкович пригласил специалиста на работу в основную команду в качестве ассистента вместе с Ненадом Сакичем. Последний покинул клуб вслед за Деяном.

Романов — выпускник академии «Спартака». Он не смог закрепиться в основном составе команды. Экс-футболист играл за дубль на позиции левого защитника, провел 49 матчей и забил семь голов. После этого он выступал за клубы второго и третьего дивизионов: липецкий «Металлург», «Химки», московский «Краснознаменск», «Орел», «СКА-Энергию» и белорусский «Нафтан» из Новополоцка.

Завершив карьеру футболиста в 31 год, Романов вернулся в систему «Спартака». С декабря 2014-го он работал тренером в академии клуба, а в 2022–2024 годах возглавлял молодежную команду.

Вадим Романов Фото: Stupnikov Alexander/FC Spartak/Global Look Press

Кто может возглавить «Спартак» после ухода Станковича

Червиченко заявил, что «Спартак» возглавит иностранный тренер. По его мнению, никто из российских наставников сейчас не может повести команду наверх.

«Руководители „Спартака“ маниакально доверяют иностранцам. Если быть откровенными, я даже не могу сказать, кого бы я сейчас рассматривал из российских тренеров на пост главного в „Спартаке“. На мой взгляд, такого нет. Я имею в виду, кто сейчас взял бы команду и потащил наверх», — сказал Червиченко.

Непомнящий, напротив, призвал доверить клуб российскому специалисту. По его мнению, желательно, чтобы это был человек, имеющий отношение к клубу.

«Я не понимаю, по каким критериям работодатели принимают решение о приглашении или назначении на должность того или иного тренера. Он должен уметь общаться с прессой, держать раздевалку и выстраивать атмосферу в коллективе. Я считаю, что в таких командах, как „Спартак“ и „Динамо“, должны работать отечественные специалисты, желательно люди, которые „пожили“ в клубе», — сказал Непомнящий NEWS.ru.

Тренер Сергей Юран в беседе с «Чемпионатом» также сделал выбор в пользу российского специалиста.

Антон Заболотный во время тренировки футболистов «Спартака» Фото: Stupnikov Alexander/FC Spartak/Global Look Press

«Я не раз говорил и повторю еще раз: наставник должен приходить в этот клуб, чтобы не просто поработать, а понимать всю степень ответственности перед болельщиками. Только с таким настроем можно тренировать „Спартак“. Иностранцы не понимают в полной мере, какие у команды традиции и армия болельщиков», — заявил Юран.

Он ответил положительно на вопрос, хочет ли возглавить «Спартак».

«Не стану лукавить: желание есть. Думаю, каждому человеку, который поиграл в этом клубе, хочется в нем поработать и добиться успеха в качестве тренера», — добавил специалист.

«Спартак» после ухода Станковича должен возглавить футбольный человек, если команда хочет добиться высоких результатов, заявил NEWS.ru Мостовой. Он отметил, что будет тренировать клуб, если получит приглашение.

«Главное, чтобы это был футбольный человек, если „Спартак“ хочет чего-то добиться. Не буду называть фамилии, мне все равно. Я бы хотел быть в „Спартаке“. Но я закончил 20 лет назад, и даже намека на это не было. Если позовут — пойду», — сказал Мостовой.

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в беседе с «Матч ТВ» высказался за возвращение в клуб Дмитрия Аленичева, который возглавлял красно-белых с 2015 по 2016 год.

«Хотелось бы видеть русского тренера, но решает руководство. Отставка Станковича была очевидной. Аленичев? Мне бы хотелось, конечно. Я буду только за», — сказал Дасаев.

Дмитрий Аленичев во время матча памяти Ильи Цымбаларя, 2023 год Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Новым тренером красно-белых должен быть человек со спартаковским прошлым, заявил NEWS.ru ветеран команды Валерий Гладилин. По его мнению, стоит рассмотреть кандидатуры Аленичева, Егора Титова и Андрея Тихонова.

«Это должен быть спартаковец. Я бы назвал Аленичева, Тихонова и Титова — опытных спартаковцев. Но пусть руководство не торопится. Романов проведет концовку чемпионата, а дальше будет видно», — сказал Гладилин.

По данным «Спорт-Экспресса», возглавляющий «Ахмат» Станислав Черчесов является одним из кандидатов на замену Станковича. При этом специалист в беседе с «Матч ТВ» опроверг эту информацию.

«Работаю, где работаю, и занимаюсь тем, чем должен. Информация об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был», — сказал Черчесов.

По информации СМИ, «Спартак» могут возглавить испанцы Луис Гарсия и возглавляющий словенский «Целе» Альберт Риера.

