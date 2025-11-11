«Мы бьем рекорды, это смешно!»: как сборная России сыграет с Перу и Чили

Данил Пруцев (слева) и Кирилл Глебов на тренировке национальной сборной России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора команды в Новогорске. 12 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет в товарищеском матче против национальной сборной Перу

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против Перу и Чили. Кто сыграет в предстоящих встречах, что известно о соперниках, какой рекорд могут побить подопечные Валерия Карпина — в материале NEWS.ru.

Кто попал в состав сборной России на ноябрьские матчи

В начале ноября тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав из 30 футболистов на товарищеские матчи с командами Перу и Чили. Впервые в национальную команду были вызваны вратари Максим Бориско («Балтика») и Виталий Гудиев («Акрон»). В списке также есть форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, который не так давно восстановился после серьезной травмы колена. В последний раз он играл за сборную России в ноябре 2024 года.

Из 30 вызванных футболистов трое выступают за границей — голкипер Матвей Сафонов, защищающий ворота французского «Пари Сен-Жермен», полузащитники Алексей Миранчук из «Атланты Юнайтед» и Александр Головин из «Монако».

Матч сборной России против Перу состоится 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20:00. 15 ноября подопечные Карпина сыграют с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч начнется в 18:00.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал встречи против команд Перу и Чили знаком доверия к РФ. Он отметил, что найти соперников подобного уровня в сложившейся обстановке непросто. ФИФА и УЕФА отстранили национальную команду от участия в международных турнирах с 2022 года.

Вратарь Максим Бориско на тренировке национальной сборной России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора команды в Новогорске. 12 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет в товарищеском матче против национальной сборной Перу Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Что известно о сборной Перу

Сборная Перу находится на 49-м месте в рейтинге ФИФА. Команда не смогла пробиться на чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В южноамериканском отборочном цикле перуанцы набрали 12 очков и заняли девятое место, в то время как прямые путевки на мундиаль получили шесть сборных.

Ведущие футболисты команды в основном выступают в местном чемпионате. Главными звездами в заявке на игру с Россией являются защитники Маркос Лопес из «Копенгагена», Эрик Норьега из «Гремио», а также полузащитник Пиеро Киспе из «УНАМ Пумас». Исполняющим обязанности главного тренера сборной Перу является Мануэль Баррето.

В 2018 году южноамериканская команда играла на чемпионате мира в России. Тогда перуанцы уступили с одинаковым счетом 0:1 Дании и Франции, затем обыграли Австралию 2:0. Команда заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф. Лидером Перу был бывший нападающий московского «Локомотива» чемпион России Джефферсон Фарфан.

Что известно о сборной Чили

Сборная Чили занимает 56-е место в рейтинге ФИФА. Команда не пробилась на чемпионат мира. В южноамериканском отборочном цикле чилийцы набрали 11 очков и заняли последнее, 10-е место.

Большинство футболистов команды в основном выступают в местном чемпионате. Капитан сборной Чили 36-летний Алексис Санчес не будет участвовать в матче против России из-за травмы. Форвард побил рекорды по играм и голам за национальную команду. В 168 матчах Санчес забил 51 мяч. В заявку на встречу против России попал полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра. Исполняющим обязанности главного тренера сборной Чили является Николас Кордова.

Игнасио Сааведра Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

В последний раз южноамериканская команда участвовала в поединках чемпионата мира в 2014 году. Тогда чилийцы сенсационно обыграли Испанию со счетом 2:0 на групповом этапе и вышли в плей-офф. В 1/8 финала они дали бой хозяевам турнира бразильцам и уступили лишь в серии пенальти.

Как могут сложиться матчи сборной России против Перу и Чили

Перу и Чили являются сильными командами. Сборной России по футболу будет интересно с ними посоперничать, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий. По его мнению, если соперники выйдут в сильнейших составах, то у подопечных Карпина могут возникнуть трудности.

«Любопытно посмотреть, по зубам ли нам эти команды или нет. Хотелось бы, чтобы сборная России сыграла в оптимальном сочетании. Учитывая домашние матчи, мы должны иметь преимущество. Но если соперники выйдут на поле в оптимальных составах, то нам будет непросто», — сказал Непомнящий.

Сборная России должна обыграть команды Перу и Чили в домашних товарищеских матчах, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. По его словам, у соперников есть техничные футболисты, но неясно, в каком составе эти команды выйдут на поле.

«Будет интересно. Думаю, что выиграем оба матча. У нас подобрались неплохие ребята, особенно в средней линии. Нападающие играют более-менее, в обороне — терпимо», — сказал Пономарев.

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что устал от матчей сборной России по футболу против команд, которые приезжают не в оптимальных составах. Он отметил, что по статусу Чили и Перу выглядят серьезными соперниками, но еще неизвестно, выйдут ли на поле их лидеры. Мостовой подчеркнул, что ему хотелось бы смотреть встречи, где российским футболистам придется играть в полную силу.

Александр Мостовой Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

«О серьезности говорить не стоит. Ну, привезли кого-то, обыграли, и что? Половина состава не доедет. Иногда устаешь от этих игр. Хочется получить таких соперников, где все решается, нервы на пределе, ноги трясутся и голова не варит. А этих чего обыгрывать? Перу? Назовите любого футболиста из этой сборной с ходу! По вывескам хорошо, играть надо. Когда говорят о том, что мы устанавливаем какие-то рекорды, это же смешно!» — сказал Мостовой.

На какой рекорд идет сборная России по футболу

Сборная России не уступала соперникам с того момента, когда ФИФА и УЕФА отстранили команду от международных турниров. У подопечных Карпина самая длительная действующая беспроигрышная серия среди национальных команд — 22 встречи. Рекордсменом по этому показателю является сборная Италии. С 2018 по 2021 год «Скуадра адзурра» не проигрывала 37 матчей подряд.

