11 ноября 2025 в 12:04

Ветеран ЦСКА дал прогноз на матчи сборной России против Перу и Чили

Пономарев заявил, что сборная России по футболу обыграет Перу и Чили

Юрий Горшков и Даниил Фомин на тренировке национальной сборной России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора команды в Новогорске. 12 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет в товарищеском матче против национальной сборной Перу Юрий Горшков и Даниил Фомин на тренировке национальной сборной России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора команды в Новогорске. 12 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет в товарищеском матче против национальной сборной Перу Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России по футболу должна обыгрывать команды Перу и Чили в предстоящих домашних товарищеских матчах, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА, экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев. По его словам, у национальный команды есть хороший подбор игроков, особенно в средней линии. Пономарев отметил, что у Перу и Чили имеются техничные футболисты, но не ясно, в каком составе соперники сыграют против россиян.

Там неплохие ребята, они техничные, но кто приедет к нам — непонятно. Будет интересно, но, конечно, наши должны их обязательно обыграть, сыграть с ними достойно. Нельзя ни вничью играть, ни тем более проигрывать. Я думаю, выиграем оба матча. Ребята у нас сейчас неплохие подобрались, особенно в средней линии. Нападающие уже играют более-менее, в обороне терпимо, — сказал Пономарев.

Матч сборной России против Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через несколько дней — 15 ноября — российская национальная команда сыграет с Чили в Сочи.

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий в разговоре с NEWS.ru назвал Перу и Чили сильными соперниками. По его мнению, сборной России по футболу будет интересно с ними посоперничать. Как отметил Непомнящий, если эти команды выйдут в сильнейших составах, у подопечных Валерия Карпина могут возникнуть трудности.

