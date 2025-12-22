Новый год-2026
Купите этот соус — и не узнаете бюджетную рыбу: чумовой рецепт на Новый год, как в ресторане

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется удивить гостей без лишней возни, этот рецепт — настоящее открытие. Секрет блюда не в сложной технике, а в правильном соусе. Сладкий чили в паре с лимонной приправой для рыбы полностью меняет вкус трески: она получается сочной, яркой и по-настоящему ресторанной. Нежное филе с легкой хрустящей корочкой томится в овощах и пропитывается соусом, который хочется есть ложкой. Идеально для новогоднего стола: и выглядит, и вкусит на все сто.

Ингредиенты: филе трески (или другой белой рыбы) — 500–600 г, томаты черри — 8–10 шт., перец болгарский — 1/2 шт., лук красный — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, сладкий соус чили — 2–3 ст. л., лимонная приправа для рыбы — 1 ч. л., мука — для панировки, соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, свежая зелень (петрушка или кинза).

Приготовление: рыбу нарежьте порционными кусками, посолите, приправьте лимонной смесью и слегка обваляйте в муке. Обжарьте на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяной корочки и отложите. В той же сковороде обжарьте лук и чеснок до аромата, добавьте нарезанный перец и половинки черри, готовьте 5–7 минут. Влейте сладкий соус чили, аккуратно перемешайте и выложите рыбу обратно. Накройте крышкой и прогрейте на слабом огне 3–4 минуты. Перед подачей посыпьте свежей зеленью и подавайте сразу.

Ранее мы делились классическим рецептом сборной мясной солянки. Точно пригодится после Нового года. Самый праздничный и антипохмельный суп.

