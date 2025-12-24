Гармаш, Любимова, Борисов с дочками: как прошла премьера «Чебурашки-2»

Юрий Борисов с супругой актрисой Анной Шевчук и дочерьми Марфой и Акулиной на премьере фильма «Чебурашка-2»

В кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась премьера фильма «Чебурашка-2» режиссера Дмитрия Дьяченко. Напомним, что первая часть ленты об ушастом любителе апельсинов вышла в 2022 году и собрала в прокате более 7 млрд рублей. Этот рекорд до сих пор не побила ни одна другая отечественная киноработа.

Посмотреть вторую часть пришли многие статусные фигуры, включая даже министра культуры России Ольгу Любимову. На красной дорожке мы заметили и актера Юру Борисова с женой Анной и двумя дочерьми.

Народный артист России Федор Добронравов, который играет в картине роль друга главного героя, рассказал журналистами о том, каким был отцом своим двум сыновьям.

«Мне было 20 лет, когда старший сын родился, я был сам еще пацаном. Понятия не имел, что такое воспитание… Как говорит мой друг актер Юра Стоянов, а ему говорила мама: нет смысла воспитывать детей, все равно они будут похожи на тебя. В этом, наверное, и заключается педагогика», — выразил мнение собеседник.

Фильм снят в партнерстве студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм» и поддержке Фонда кино. На экраны кинотеатров «Чебурашка-2» выйдет в новогодние каникулы — 1 января 2026 года.

Фотокадры с премьеры — в галерее NEWS.ru