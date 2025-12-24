Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 22:04

Гармаш, Любимова, Борисов с дочками: как прошла премьера «Чебурашки-2»

Юрий Борисов с супругой актрисой Анной Шевчук и дочерьми Марфой и Акулиной на премьере фильма «Чебурашка-2» Юрий Борисов с супругой актрисой Анной Шевчук и дочерьми Марфой и Акулиной на премьере фильма «Чебурашка-2» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась премьера фильма «Чебурашка-2» режиссера Дмитрия Дьяченко. Напомним, что первая часть ленты об ушастом любителе апельсинов вышла в 2022 году и собрала в прокате более 7 млрд рублей. Этот рекорд до сих пор не побила ни одна другая отечественная киноработа.

Посмотреть вторую часть пришли многие статусные фигуры, включая даже министра культуры России Ольгу Любимову. На красной дорожке мы заметили и актера Юру Борисова с женой Анной и двумя дочерьми.

Народный артист России Федор Добронравов, который играет в картине роль друга главного героя, рассказал журналистами о том, каким был отцом своим двум сыновьям.

«Мне было 20 лет, когда старший сын родился, я был сам еще пацаном. Понятия не имел, что такое воспитание… Как говорит мой друг актер Юра Стоянов, а ему говорила мама: нет смысла воспитывать детей, все равно они будут похожи на тебя. В этом, наверное, и заключается педагогика», — выразил мнение собеседник.

Фильм снят в партнерстве студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм» и поддержке Фонда кино. На экраны кинотеатров «Чебурашка-2» выйдет в новогодние каникулы — 1 января 2026 года.

Фотокадры с премьеры — в галерее NEWS.ru

Сергей Гармаш на премьере фильма «Чебурашка-2»
Сергей Гармаш на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр культуры РФ Ольга Любимова на премьере фильма «Чебурашка-2»
Министр культуры РФ Ольга Любимова на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Андрей Малахов на премьере фильма «Чебурашка-2»
Андрей Малахов на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Федор Добронравов на премьере фильма «Чебурашка-2»
Федор Добронравов на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Александр Лыков с семьей на премьере фильма «Чебурашка-2»
Александр Лыков с семьей на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сергей Гинзбург с супругой Ольгой Виниченко на премьере фильма «Чебурашка-2»
Сергей Гинзбург с супругой Ольгой Виниченко на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Альбина Кабалина на премьере фильма «Чебурашка-2»
Альбина Кабалина на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ольга Кузьмина на премьере фильма «Чебурашка-2»
Ольга Кузьмина на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Леонид Каневский с супругой и дочерью на премьере фильма «Чебурашка-2»
Леонид Каневский с супругой и дочерью на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлия Барановская с сыном на премьере фильма «Чебурашка-2»
Юлия Барановская с сыном на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Ирина Розанова (в центре) с семьей на премьере фильма «Чебурашка-2»
Актриса Ирина Розанова (в центре) с семьей на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полина Максимова на премьере фильма «Чебурашка-2»
Полина Максимова на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мария Луговая и Сергей Лавыгин на премьере фильма «Чебурашка-2»
Мария Луговая и Сергей Лавыгин на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сергей Гармаш (справа) с супругой Инной и внуком Павлом на премьере фильма «Чебурашка-2»
Сергей Гармаш (справа) с супругой Инной и внуком Павлом на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Артем Быстров и актриса Ксения Теплова на премьере фильма «Чебурашка-2»
Артем Быстров и актриса Ксения Теплова на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Артур Бесчастный на премьере фильма «Чебурашка-2»
Артур Бесчастный на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ольга Дибцева на премьере фильма «Чебурашка-2»
Ольга Дибцева на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Композитор Григорий Гладков на премьере фильма «Чебурашка-2»
Композитор Григорий Гладков на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Олег Гаас на премьере фильма «Чебурашка-2»
Олег Гаас на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анастасия Сиваева и Татьяна Бойко на премьере фильма «Чебурашка-2»
Анастасия Сиваева и Татьяна Бойко на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чебурашка
премьеры
кино
новинки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье арестовали директора пансионата после гибели постояльцев
Гармаш, Любимова, Борисов с дочками: как прошла премьера «Чебурашки-2»
Мобильная связь подорожает на 20%: как сэкономить на тарифе в 2026 году
В Госдуме поставили точку в вопросе запрета VPN
В Болгарии решили выслать россиянина в США
Попытка попасть в самолет без билета обернулась проблемой для британца
Умер актер из сериала «Друзья»
ВСУ гнали солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона
В России закрепят понятие «командный игровой вид спорта»
Турист лишился денег в Таиланде из-за двух трансгендеров
«Бог с ним»: Максимова ответила Певцову на критику «Чебурашки»
«В новый Покровск»: Алехин раскрыл, на что сделал ставку Сырский
«Дорогой брат»: Кадыров поздравил Алиева с днем рождения
ФХР назвала первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина
Песков раскрыл, как должны вестись переговоры с Украиной
Больница потеряла «кусок» черепа женщины и предложила ей компенсацию в $25
Цены могут вырасти на 100%: как сэкономить на лечении зубов в 2026 году
Российская ПВО «аннулировала» свыше сотни дронов за семь часов
В Киеве отменили Рождество? Что за новый праздник будут отмечать на Украине
В Госдуме дали честную характеристику мирному плану Зеленского
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.