«Союзмультфильм» и VK представили рекламную коллаборацию

«Союзмультфильм» совместно с VK запустили рекламную коллаборацию. Популярные персонажи станут участниками проектов компании.

Герои «Союзмультфильма» знакомы каждому с детства, их любят миллионы пользователей. У них безупречная репутация. Спецпроекты с персонажами знаменитых мультфильмов — это про эмоции, долгосрочное доверие и искренность, а охваты различных площадок VK позволят сделать их по-настоящему масштабными и заметными, — рассказала заместитель вице-президента по В2В-коммерции и операционному управлению, коммерческий директор VK Ирина Алексеева.

У креативных digital-компаний появится возможность сделать персонажей «Союзмультфильма» амбассадорами бренда и провести проекты в различных форматах. В предложение уже входит лицензия на персонажей, отрисовка и комплексное продвижение внутри сервисов VK — компании сами могут выбрать подходящий вид контента: от интерактивных постов и чат-ботов с тематическими стикерпаками до оригинальных шоу с героями мультфильмов в «VK Клипах».

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» назвала вертикальные видео и истории главными контент-трендами в 2025 году. Среднее количество просмотров «VK Клипов» в сутки достигло 3 млрд — это на 42% больше, чем в 2024 году.