Соцсеть «ВКонтакте» стала наиболее популярной для активных авторов

Соцсеть «ВКонтакте» возглавила рейтинг российских соцсетей по количеству активных авторов и публикаций, согласно данным Brand Analytics. Всего пользователи разместили 319,5 млн записей.

Мы последовательно развиваем платформу, чтобы авторам было легко и удобно развиваться, находить аудиторию и создавать оригинальный контент. В этом году запустили VK Donut в «VK Видео» и «VK Клипах», чтобы дать авторам дополнительный источник монетизации, и представили «Тренды» в «VK Клипах» — новую механику роста для создателей контента, — рассказал директор по продукту во «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Всего за сентябрь 2025 года в социальных сетях было размещено более 1,7 млн публикаций. Доля контента от авторов во «ВКонтакте» составила 19% от общего количества.

Ранее сообщалось, что Brand Analytics и «ВКонтакте» рассказали о трендах 2025 года, подвели итоги года и раскрыли, какие темы, персоны и события были в топе. При составлении рейтинга учитывается число публичных упоминаний персон, событий и других объектов исследования в социальной сети «ВКонтакте» с 1 января по 15 ноября 2025 года.