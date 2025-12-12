В Госдуме предложили запретить рекламные и коллекторские звонки в праздники

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о введении запрета на рекламные обзвоны в праздники, передает ТАСС. К ним также предложили отнести и звонки от коллекторов.

Действующее законодательство ограничивает время звонков, но не выделяет праздничные дни в отдельную категорию. В результате коллекторы могут звонить с 9:00 до 20:00, как в выходные, так и в праздники. Закон о рекламе, в свою очередь, не содержит прямого запрета на подобные звонки в праздничные дни. Парламентарии утверждают, что граждане продолжают получать навязчивую рекламу даже в дни официальных праздников, поскольку согласие на такие звонки часто включается в условия договоров.

Предлагаем рассмотреть возможность введения полного законодательного запрета на осуществление непосредственного взаимодействия с должниками (телефонные переговоры, личные встречи) и распространение рекламы посредством телефонных звонков в официальные нерабочие праздничные дни, — говорится в письме.

Ранее финансовый эксперт Мери Валишвили предложила методы защиты от нежелательных звонков банков. Она рекомендует отозвать согласие на обработку персональных данных или запретить звонки через оператора связи. При частых звонках можно подать жалобу в контролирующие органы.