Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 05:04

Эксперт раскрыла секрет борьбы со спам-звонками из банков

Доцент Валишвили: запретить спам-звонки от банков можно через оператора связи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалист в области финансов Мери Валишвили заявила, что для блокировки нежелательных звонков от банков существуют два основных метода: отзыв ранее данного согласия на обработку персональных данных, либо установка запрета через сервисы оператора связи, передает агентство ПРАЙМ. Отмечается, что при продолжении нежелательных звонков можно обратиться с жалобой в контролирующие инстанции.

Как правило, заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем «галочки», среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг, — заявила доцент

Ранее СМИ сообщали, что несмотря на вступивший в силу с 1 сентября 2025 года запрет на звонки без явного согласия клиента, некоторые банки продолжают обзванивать клиентов. Финансовые организации обходят ограничения, выдавая звонки за важные уведомления и используя номера мобильных телефонов.

До этого операторы связи начали массово блокировать звонки от коммерческих организаций из-за требований по ограничению спама. Под ограничения могут подпадать даже звонки от банков и сервисов с кодами подтверждения, так как пока нет четкого определения массового звонка.

спам
банки
звонки
реклама
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке совершили нападение на пассажирский автобус
К чему снится снег: узнайте тайный смысл сна прямо сейчас
Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для организма
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 октября
Адвокат рассказала, когда за замещение коллеги в отпуске положена доплата
Операция штурмовиков России завершилась полным успехом без единого выстрела
Россиянам раскрыли, могут ли их лишить премии в отпуске
В США рассказали, как Трамп напугал Макрона
Эксперт раскрыла секрет борьбы со спам-звонками из банков
Экономист ответил, как правильно выбрать вклад и приумножить накопления
Трамп рассказал, кто может помочь в урегулировании конфликта на Украине
Трамп принял решение о приеме Зеленского в Белом доме
Starship завершил 11-й испытательный полет в Индийском океане
Развод с Самойловой, измены, рехаб: как живет рэпер Джиган
Мадуро назвал демонической ведьмой лауреата Нобелевской премии
Стало известно, куда направят дело о покушении на Симоньян и Собчак
«Необратимые сбои»: названа смертельная опасность фрукторианской диеты
Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады
Онколог развеял миф об опасности дезодорантов
«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.