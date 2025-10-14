Эксперт раскрыла секрет борьбы со спам-звонками из банков Доцент Валишвили: запретить спам-звонки от банков можно через оператора связи

Специалист в области финансов Мери Валишвили заявила, что для блокировки нежелательных звонков от банков существуют два основных метода: отзыв ранее данного согласия на обработку персональных данных, либо установка запрета через сервисы оператора связи, передает агентство ПРАЙМ. Отмечается, что при продолжении нежелательных звонков можно обратиться с жалобой в контролирующие инстанции.

Как правило, заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем «галочки», среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг, — заявила доцент

Ранее СМИ сообщали, что несмотря на вступивший в силу с 1 сентября 2025 года запрет на звонки без явного согласия клиента, некоторые банки продолжают обзванивать клиентов. Финансовые организации обходят ограничения, выдавая звонки за важные уведомления и используя номера мобильных телефонов.

До этого операторы связи начали массово блокировать звонки от коммерческих организаций из-за требований по ограничению спама. Под ограничения могут подпадать даже звонки от банков и сервисов с кодами подтверждения, так как пока нет четкого определения массового звонка.