07 октября 2025 в 09:15

Российские банки игнорируют запрет на спам-звонки

«Известия»: банки нарушают закон о запрете на спам-звонки, несмотря на запрет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на вступивший в силу с 1 сентября 2025 года запрет на звонки без явного согласия клиента, некоторые банки продолжают обзванивать клиентов, передают «Известия» со ссылкой на экспертов и клиентов ряда банков. Финансовые организации обходят ограничения, выдавая звонки за важные уведомления и используя номера мобильных телефонов, сказано в сообщении.

Закон требует, чтобы компании получали явное подтверждение согласия на обработку персональных данных, например, через галочку в документе или СМС. Тем не менее, клиенты продолжают получать рекламные звонки даже после того, как дали письменный отказ. Эксперты выделяют низкую стоимость обзвонов и трудности с изменением текущих процессов как основные причины нарушений.

Жалобы на нежелательные звонки можно оставить через портал «Госуслуги». Юридические лица, уличенные в таких нарушениях, могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей. Эксперты прогнозируют, что количество спам-звонков может снизиться на 30–40% до конца текущего года.

Ранее операторы связи начали массово блокировать звонки от коммерческих организаций из-за требований по ограничению спама. Под ограничения могут подпадать даже звонки от банков и сервисов с кодами подтверждения, так как пока нет четкого определения «массового» звонка.

