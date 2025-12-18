Новый год-2026
В обслуживающем компании Fortune 500 аэропорту США произошла трагедия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В аэропорту города Стейтсвилл (Северная Каролина, США) рухнул двухмоторный бизнес-джет Cessna C550, в результате произошел сильный пожар, передает Associated Press. Отмечается, что воздушная гавань предоставляет услуги для компаний из рейтинга Fortune 500.

Федеральное управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) уточнило, что катастрофа произошла в 10:20 по местному времени (18:20 мск). Власти не уточняли число находившихся на борту, но шериф Айделл Грант Кэмпбелл подтвердил наличие погибших. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте организовали расследование, добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16C эскадрильи «Буревестники» ВВС США разбился во время учебного полета в контролируемом воздушном пространстве Калифорнии. Самолет упал недалеко от аэропорта в Троне, в 27 милях от базы ВМС США Чайна-Лейк.

Также американское правительство признало ответственность за столкновение пассажирского самолета American Airlines и вертолета Black Hawk 29 января 2025 года. Выяснилось, что экипаж армейского вертолета не заметил пассажирский самолет и не смог избежать катастрофы.

