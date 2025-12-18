Новый год-2026
18 декабря 2025 в 22:27

«Спрашивалка не выросла»: глава «Ахмата» ответил на конфликтный вопрос

Глава «Ахмата» Алаудинов обратился к Вассерману из-за конфликтных заявлений

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава «Ахмата» и замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов записал обращение к депутату Госдумы Анатолию Вассерману в ответ на критику. Он в своем Telegram-канале пригрозил помощнику парламентария Роману Носикову.

Поводом для конфликта стал депутатский запрос Вассермана, где он, выражая уважение к самому Алаудинову, раскритиковал окружение командира. По словам депутата, вокруг генерала «вьются хороводом» люди, которые считают его инструментом для решения своих проблем с законом, и один из них внесен в список террористов. Вассерман призвал Алаудинова «прекратить этот балаган».

В своем ответе Алаудинов воспринял слово «балаган» на свой счет и потребовал уточнений, какие именно из его деяний — писательский труд, общественную работу или участие в СВО — депутат им считает. Генерал также заявил, что балаганом является наличие у Вассермана украинского гражданства вплоть до 2016 года, заключив, что у политика «спрашивалка не выросла», чтобы задавать такие вопросы.

Особую угрозу Алаудинов адресовал помощнику депутата Роману Носикову, опубликовавшему запрос. Генерал-лейтенант пообещал, что после новогодних праздников приложит усилия, чтобы привлечь его к ответственности, отметив, что депутатской неприкосновенности у того нет.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила, что Алаудинов столкнулся с массовой критикой. Негативные высказывания поступают в социальных сетях от ряда медийных личностей. Она добавила, что ей горько наблюдать за подобной критикой.

