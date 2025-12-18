Новый год-2026
Бутылка с водой помогла найти «автора» отравленной малины для двух девочек

The Mirror: отравившую школьниц колумбийку обнаружили благодаря бутылке с водой

Малина Малина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Колумбийская предпринимательница Зульма Гусман Кастро, подозреваемая в убийстве двух подростков с помощью отравленной малины, была обнаружена в Великобритании благодаря неосторожной детали. Как сообщило издание The Mirror, женщину нашли после того, как она дала интервью колумбийскому телеканалу, на котором была видна бутылка воды британского бренда.

Кастро объявили в международный розыск из-за того, что она отправила в апреле 2025 года в Боготе посылку с шоколадной малиной, пропитанной смертельным ядом — таллием. В результате отравления погибли 14-летняя Инес де Бедут и 13-летняя Эмилия Фореро, еще двое подростков получили тяжелые отравления, но выжили.

Следствие рассматривает версию, что мотивом преступления мог стать тайный роман предпринимательницы с отцом одной из погибших девочек. Это могло спровоцировать ее на месть.

Пытаясь оправдаться в медиапространстве, подозреваемая сама выдала свое местоположение. На видео она пила воду из бутылки британского бренда Buxton. Эта деталь натолкнула следствие на то, что подозреваемая до сих пор находится в Британии. Это наблюдение позволило правоохранительным органам сузить круг поисков. Утром 16 декабря Кастро была обнаружена в Лондоне и доставлена в больницу с признаками вероятной попытки суицида.

В отношении колумбийской бизнесвумен уже выдан ордер на арест. В ближайшее время ожидается начало процедуры ее экстрадиции на родину для предстоящего суда.

