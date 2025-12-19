Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали попытку ВСУ контратаковать в Гуляйполе Запорожской области. В ходе выполнения боевой задачи была уничтожена бронетехника противника на подступах к городу, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 19 декабря?

Срыв контратаки ВСУ в Гуляйполе

В том же районе операторы БПЛА выявили автомобильную технику противника, осуществлявшую подвоз живой силы и материальных средств. Расчетами FPV-дронов автотранспорт был уничтожен.

«Расчеты разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки „Восток“ зафиксировали перемещение бронетранспортера M113 и бронеавтомобиля Humvee, после чего расчетами ударных БПЛА по обнаруженным целям были нанесены последовательные точные удары, в результате которых бронетехника уничтожена на подступах к городской застройке», — уточнили представители ведомства.

Танкисты поразили пункты временной дислокации ВСУ

Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, информировала пресс-служба российского оборонного ведомства.

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки „Восток“ выявили пункты временной дислокации ВСУ, оборудованные в городской застройке Гуляйполя. По активности в зданиях и перемещениям между ними также была зафиксирована живая сила противника», — говорится в сообщении.

К району выполнения задачи выдвинулись танковые экипажи на Т-80БВМ. Огонь боевых машин наносился по зданиям и сооружениям, которые противник использовал для размещения своих подразделений.

Уничтожение роботизированной платформы ВСУ под Харьковом

Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили роботизированную платформу и ретрансляторы ВСУ в Харьковской области, передала пресс-служба МО РФ.

«В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем группировки „Север“ в Харьковской области обнаружили активность украинских операторов БПЛА, которые устанавливали антенны и ретрансляторы. После проведения доразведки была обнаружена наземная роботизированная платформа, перевозящая боекомплект и продовольствие на позиции противника», — информировали в ведомстве.

Подрыв блиндажей противника группировкой «Центр»

Ударные дроны группировки войск «Центр» при поддержке штурмовых групп произвели контролируемый подрыв противотанковыми минами блиндажей ВСУ на Красноармейском направлении, следует из заявления Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач по овладению укрепленным опорным пунктом ВСУ военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск „Центр“, проявляя мужество, отвагу и героизм, произвели контролируемый подрыв блиндажей украинских боевиков, применив противотанковые мины ТМ-62 с наложенными тротиловыми шашками», — подтвердили в ведомстве.

Расчеты «Молнии-2» ликвидировали пункт управления дронами ВСУ

Операторы ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. В ходе операции ликвидировано до 10 военных ВСУ, укрывавшихся в гражданских постройках.

«В результате грамотно спланированных действий в районе Орехова российскими военнослужащими была выполнена задача по ликвидации ключевых объектов ВСУ. Беспилотными комплексами „Молния-2“ поражены замаскированный пункт управления БПЛА противника, размещенный в разрушенном здании, полевые укрытия и строения с находящимся в них личным составом националистических формирований», — следует из сообщения пресс-службы МО РФ.

