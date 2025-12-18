«Фронт трещит по швам»: ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря

Армия России продолжает наступать на большинстве направлений СВО, сообщают военкоры. Что происходит в Купянске, где оборона ВСУ трещит по швам, какова ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря?

Ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском участке ВС РФ контролируют большую часть Степногорска, а восточнее выбили врага из цепи опорников и продвигаются к Лукьяновскому.

«ВС РФ активно продвигаются в Гуляйполе и взяли под контроль большую часть северной, восточной и южной частей города. Севернее наши бойцы зацепились за южные окраины Братского и наращивают давление в этом городе. Также идет зачистка Андреевки и бои в районе Заречного. ВС РФ расширяют плацдармы западнее Доброполья и Нового Запорожья, чтобы охватить поселок Терноватое с севера и юга», — говорится в публикации.

По данным политика, на Красноармейском направлении ВС РФ продолжают продвигаться от Удачного и Котлино в сторону Сергеевки. Российские бойцы бьются за Гришино, почти половина села взята под контроль. Также сообщается, что ВС РФ выбили противника из Родинского и продвинулись к Гришино. В Димитрове идет зачистка остатков города. Продолжается наступление в Торецком, оборона ВСУ в Софиевке взломана.

«На Константиновском участке армия России наступает, чтобы охватить Константиновку с северо-запада через Степановку, Николайполье и Алексеево-Дружковку. С противоположной стороны наши войска бьются за Веролюбовку, противник удерживает там часть позиций. На Северском фронте со стороны Васюковки и Резниковки ВС РФ стремятся продвинуться в направлении Рай-Александровки. Продолжаются бои за Закотное и южнее Платоновки, в Озерном и в районе Дибровы», — пишет Царев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По информации блогера, на Краснолиманском направлении ВСУ пока удерживают рубежи в Дробышево, на окраинах Красного Лимана и в Яровой, где у ВС РФ есть тактические успехи.

«На Купянском фронте продолжаются тяжелейшие бои за город. Противник пытается вклиниться с юго-западного и северо-западного направлений. По данным с мест, ВС РФ подтянули в Купянск резервы и намерены контратаковать в районе Радьковки, чтобы изолировать передовые подразделения противника на территории Купянска и купировать контрудар врага на этом направлении», — указывает Царев.

По его данным, на Харьковском направлении идут бои в Вильце, противник удерживает ряд позиций в южной части села. В Волчанских Хуторах западная часть села под контролем ВС РФ.

В сумском приграничье, по информации Царева, ожидается активизация: ВС РФ усиливают обстрелы позиций врага.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» пишет, что «Покровская воронка засосала много бойцов ВСУ и подошла к финалу. Мирноградский котел окончательно дожирает остатки ВСУ».

«Назвать то, что происходит, организованной обороной сложно — логика задачи удерживаться внутри кольца выглядит непонятной. При такой динамике все постепенно идет к захвату, если ситуацию радикально не изменить. Обстановка тяжелая, нервная и опасная. Речь здесь уже не о героизме, а о выживании», — приводит источник слова украинского военного с позывным Мучной.

«Легитимный» отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский так и не дал приказа войскам на выход, когда была возможность, «а значит, он их специально слил ради своих политических целей».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Фронт везде трещит по швам, кроме Купянска, куда свезли остатки резервов отовсюду», — заключают авторы канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

