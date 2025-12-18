Доставленная БПЛА записка помогла сыну и матери эвакуироваться из Купянска Оператор FPV-дрона ВС России помог эвакуировать мать и сына из Купянска

Оператор FPV-дрона 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Запад» вывел из Купянска мать и сына, сообщает Минобороны РФ. Военнослужащий смог доставить им записку с подробными указаниями, а также рацию.

В ведомстве рассказали, что во время мониторингового облета северо-западной окраины города были замечены мужчина и женщина, которые шли из населенного пункта. Опознав беспилотник как российский, гражданские подали ему сигнал и обратились с просьбой о помощи.

FPV-дрон незамедлительно доставил мирным жителям рацию, записку с подробными указаниями, как вести переговоры, описанием безопасного маршрута и сопроводил до точки эвакуации, — говорится в публикации.

В материале сказано, что они на протяжении долгого времени скрывались на окраинах Купянска. Их жилище оказалось уничтожено, из-за чего им приходилось проводить ночи в подвалах уцелевших домов. Когда в город вошли российские военные, мужчина и женщина вместе с двумя родственниками направились им навстречу, но оказались под огнем со стороны ВСУ. В итоге выжить удалось лишь матери и ее сыну.

