«Ближе до кладбища»: Захарова высмеяла селфи Зеленского у стелы в Купянске Захарова назвала селфи Зеленского у стелы в Купянске постановочной акцией Киева

Селфи президента Украины Владимира Зеленского на фоне стелы в Купянске — это очередная постановочная акция Киева, которая нужна, чтобы обмануть западных союзников, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она обратила внимание, что стела расположена на существенном расстоянии от самого города.

Это была очередная постановочная акция Банковой. Для чего? Для того, чтобы пустить пыль в глаза своим спонсорам, выдать желаемое за действительное. <…> Стела в Купянске, где Зеленский сделал селфи, находится в полутора километрах от кладбища, так что ему ближе до кладбища, чем до Купянска, — отметила Захарова.

Дипломат также упомянула кадры с девушками — военными ВСУ, которые пытались повторить селфи Зеленского, но столкнулись с проблемами — стела находится под огневым контролем ВС РФ. Она подчеркнула, что Купянск «был и остается» под контролем российских войск.

Когда Зеленский будет фотографироваться на фоне стел или каких-то надписей с населенными пунктами — и в первую очередь это должны знать ВСУ, — значит, эти населенные пункты будут переходить под контроль российских вооруженных сил, — добавила дипломат.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка проанализировал видео Зеленского из Купянска и заметил, что ролик мог быть записан намного раньше, чем был опубликован в Сети. Он подчеркнул, что после записи видео «съемочную площадку» посетил российский дрон на оптике и сделал ее панораму: в кадр попали стела, флаг и защитные сети. Он указал, что состояние стелы сильно отличается от того, каким оно было в записи Зеленского, а мусора вокруг стало гораздо больше.