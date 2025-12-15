Новый год-2026
Военблогер заметил необычную деталь на видео Зеленского из Купянска

Подоляка: видео Зеленского из Купянска могли снять задолго до публикации

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Военный блогер Юрий Подоляка проанализировал видео президента Украины Владимира Зеленского, снятое в Купянске Харьковской области. Журналист в своем Telegram-канале поделился мнением, что ролик мог быть записан намного раньше, чем был опубликован в Сети.

Подоляка подчеркнул, что после записи видео Зеленского «съемочную площадку» посетил российский дрон на оптике и сделал ее панораму: в кадр попали стела, флаг и защитные сети. Он указал, что состояние стелы сильно отличается от того, каким оно было в записи Зеленского, а мусора вокруг стало гораздо больше.

На сегодняшнем нашем видео нет висящего, запутавшегося в сетях дрона. А сами эти сети сбоку и сверху над этим участком практически целые, — добавил он.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что Зеленский разработал ответную стратегию на мирный план, предложенный американским лидером Дональдом Трампом. Киев подготовил свой вариант документа при содействии европейских партнеров, стремясь сделать инициативу США более приемлемой для себя, не испортив при этом отношения с Вашингтоном.

Кроме того, американский чиновник сообщил, что Соединенные Штаты расценили заявление президента Украины о возможности референдума по территориальным вопросам как дипломатический прогресс.

