В Совете Европы призвали привлечь Россию к ответственности за «Орешник»

Совет Европы работает над механизмами, которые позволили бы привлечь Москву к ответственности на фоне ситуации на Украине, заявил генсек СЕ Ален Берсе в соцсети X. Он прокомментировал новость о применении Россией «Орешника».

Генсек заявил, что РФ якобы демонстративно пренебрегает нормами международного права. Отмечается, что информация о применении ракетной системы появилась в ночь на 9 января.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры ударов по стратегическим объектам на западе Украины при помощи ракетного комплекса «Орешник». Видео он сопроводил предостережением в адрес европейских политиков, обсуждающих возможность отправки своих военных в зону боевых действий для поддержки Киева.

Также глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что удар «Орешником» по Львовской области — это адекватный ответ на атаку по резиденции президента России. Он отметил, что российская сторона не собирается терпеть провокации и «неджентльменские» поступки противника.