Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 17:24

В Совете Европы призвали привлечь Россию к ответственности за «Орешник»

Фото: t.me/mod_russia
Читайте нас в Дзен

Совет Европы работает над механизмами, которые позволили бы привлечь Москву к ответственности на фоне ситуации на Украине, заявил генсек СЕ Ален Берсе в соцсети X. Он прокомментировал новость о применении Россией «Орешника».

Генсек заявил, что РФ якобы демонстративно пренебрегает нормами международного права. Отмечается, что информация о применении ракетной системы появилась в ночь на 9 января.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры ударов по стратегическим объектам на западе Украины при помощи ракетного комплекса «Орешник». Видео он сопроводил предостережением в адрес европейских политиков, обсуждающих возможность отправки своих военных в зону боевых действий для поддержки Киева.

Также глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что удар «Орешником» по Львовской области — это адекватный ответ на атаку по резиденции президента России. Он отметил, что российская сторона не собирается терпеть провокации и «неджентльменские» поступки противника.

Совет Европы
ракета «Орешник»
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно место съемок четвертого сезона «Белого лотоса»
Ургант прервал молчание шутками над Дибровым и Долиной
Стала известна реакция лидеров ЕС на угрозы Трампа в адрес Гренландии
Франции предрекли бюджетное и межпоколенческое удушье
В Совете Европы призвали привлечь Россию к ответственности за «Орешник»
Сотрудник магазина получил удар ножом за отсутствие на рабочем месте
Раскрыт новый маркер риска инфаркта и инсульта
Священник объяснил значение снов, когда покойные зовут «к себе»
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Украденный у Николаса Кайджа комикс с Суперменом ушел с молотка
На Западе потребовали от Трампа принять предложение Путина
Маршрут Золотое кольцо России расширится новыми городами
«Был передоз»: Лолита вышла на связь с подписчиками после Нового года
Глава Росстандарта анонсировал появление ГОСТов для роботов-доставщиков
Скончался восхитивший Лайму Вайкуле участник шоу «Голос. 60+»
Журналист обвинил Европу в лицемерии в вопросе Гренландии
Раскрыты последствия российских ударов возмездия по портам Одессы
Сын Бекхэмов перестал общаться с родителями после видео с жареной курицей
Новый глава офиса Зеленского раскритиковал работу военкоматов
Трагедия Киева, ВСУ лишили логистики: новости СВО на вечер 10 января
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.