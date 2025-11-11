У Европы нет денег судить Россию: что случилось с «трибуналом для Москвы»?

В Европе не смогли без американских денег собрать «международный суд», чтобы судить Россию. Что произошло, кто и за что собирался судить Москву и как хотели наказывать?

Что случилось с идеей «специального трибунала» для России

Три анонимных источника заявили Euronews, что у Совета Европы нет денег для создания «международного трибунала» для России. Главная проблема — нежелание США в этом участвовать.

«Европейцы понимают, что им придется делать трудный выбор», — пишет Euronews.

Изначально Совет Европы во главе с Урсулой фон дер Ляйен планировал потратить на работу «трибунала по российской агрессии» примерно €75 млн в год. Это неполная сумма, не включающая аренду помещений для трибунала в Нидерландах и стоимость охраны. Евросоюз должен был вложить в этот проект не менее €10 млн в год.

Ключевыми донорами Совета Европы являются Франция, Германия, Италия и Великобритания; ни одна из этих стран до сих пор не подтвердила готовности платить за «трибунал для России». Источники объяснили это тем, что в Европе больше не ждут, что их расходы на Украину компенсируют американцы: ожидается, что при Трампе США будут отходить от поддержки Киева, «а это затрудняет поиск средств для европейцев», пишет Euronews.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Чем должен был заниматься «специальный трибунал», кто его придумал

После начала СВО Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Кроме того, расследованием военных преступлений, совершенных на Украине, занимается Международный уголовный суд (МУС), не признанный рядом западных государств, например США. Российская сторона последовательно отвергала обвинения в причастности к военным преступлениям на Украине.

В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать «специальный трибунал» против России, который должен был судить руководство страны за сам факт проведения СВО. По ее словам, Россия должна ответить за проведение спецоперации. Совет Европы пишет, что идея принадлежала «группе украинских экспертов права», а осудить руководство России возможно будет только после отставки (действующие главы государств пользуются иммунитетом).

Москва не будет считать легитимным такой трибунал, отмечали в Кремле. Желающие создать такую структуру страны «занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию» и не могут «смотреть на реальность», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дональд Трамп, Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

За три года формирование суда почти не продвинулось. Только в марте 2025 года основная группа подготовила три базовых документа; 9 мая их утвердили во Львове. Подготовка «трибунала над Россией» шла одновременно с попытками объявить 30-дневное перемирие в зоне СВО и переговорами между Зеленским и Трампом по ресурсной сделке на Украине.

В июне президент Украины Владимир Зеленский в Страсбурге подписал соглашение о создании «специального трибунала». Для начала его работы необходимо финансирование от стран-участниц (обычно их не менее 16), которое пока так и не поступило.

Правда ли, что Европа осталась без денег из-за антироссийских санкций

Источник Euronews отметил, что для работы нового международного трибунала имеет значение «не количество, а политический вес» стран-участниц. Без финансовой поддержки США ключевые члены Совета Европы не подтверждают готовности участвовать в создании нового судебного органа.

Все эти страны переживают период экономических и политических трудностей. Так, Кильский институт мировой экономики объявил падение экономики Германии «уникальным явлением». ФРГ не оправилась после пандемии 2020 года, и это системное явление, которое требует масштабных реформ.

Франция на втором президентском сроке Эммануэля Макрона охвачена продолжительным политическим кризисом. С февраля 2022 года в стране поменялись четыре правительства, самое короткое из которых продержалось меньше суток. Bloomberg указывает, что ни одно из них не смогло справиться с крупнейшим в еврозоне бюджетным дефицитом, который превышает 5,8% ВВП (вдвое больше разрешенного в ЕС). При этом Макрон не собирается отказываться от новых трат на вооружения и финансирования потребностей Украины.

The Guardian отмечает, что экономика Великобритании в сентябре показала самый высокий уровень безработицы со времен пандемии COVID-19, а рост экономики Италии замедлился к осени 2025 года практически до нуля — стране с трудом удается избежать рецессии.

Фото: europarl.europa.eu

Таким образом, все ключевые доноры любых антироссийских действий в Европе сейчас переживают экономические трудности. При этом армия России развивает осеннее наступление в зоне СВО, уничтожая критическую инфраструктуру Украины.

