11 ноября 2025 в 11:38

40 «Гераней» разнесли порт Рени на Дунае: удары по Украине 11 ноября

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия нанесла массовый удар по украинской энергетике под Одессой. Сколько БПЛА и ракет запустили по целям на Украине в ночь на 11 ноября, где еще были удары, что известно о налете на Дунае?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 11 ноября

Утром 11 ноября ВКС РФ продолжают воздушную атаку на регионы Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью Россия запустила по целям на Украине 119 беспилотников. О ракетных ударах не сообщается.

ВСУ признают, что большая часть БПЛА успешно нанесли удары в 18 заданных районах.

«„Герани“ сегодня большим табором работали сразу на четыре направления: Одесса, Чернигов — Киев, Харьков — Сумы, Запорожье — Днепропетровск», — указывает Telegram-канал «Герань цветущая».

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники сообщает о 18 ударах за минувшую ночь, в том числе двух сериях ударов. Ночную активность ВС РФ он называет умеренной.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие цели разнесли под Одессой, куда попали

Главной атакой минувшей ночи стал массовый налет российских ударных БПЛА в Одесской области. Канал «Герань цветущая» показал на карте, как российские беспилотники накапливались над акваторией Черного моря, после чего атаковали район, где смыкаются границы Украины, Молдавии и Румынии.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«ВС РФ массово бьют дронами по Одесской области. В основном южная часть. ВСУ даже поднимали авиацию, которая гонялась за дронами. Рени, Измаил и прилегающие села слышат грохот. Более 10 уже прилетов по портовой инфраструктуре и независимой энергетической инфраструктуре (в Одесской области много солнечных электростанций). Русские решили уничтожить все. В основном это принадлежит украинским олигархам из офисного клана», — сообщил ночью украинский Telegram-канал «Легитимный».

По подсчетам, в ударе по району Рени принимали участие порядка 40 БПЛА «Герань-2». На месте ударов возник сильный пожар.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил поражение объектов энергетической инфраструктуры и логистики. Под удар попало депо украинских железных дорог («Укрзализницы») и расположенный рядом Ренийский порт на Дунае. «Сварщики» отмечают, что интересен удар по солнечной электростанции СЭС «Лиманская» мощностью 43,4 МВт, которая принадлежит китайскому концерну CNBM International Corporation.

ДТЭК сообщила, что в Одессе 11 ноября введены графики отключения: в зависимости от очереди, света не будет от 8 до 14 часов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поразили на Украине 11 ноября, что известно

«Хроники Гераней» отмечают, что в начале ночи был удар семи БПЛА по цели в Краматорске. Последствия пока неизвестны. Информацию подтвердила Краматорская ОВА.

В Днепропетровской области главной целью российских БПЛА стали склады и железнодорожный узел в районе Васильковки. Сообщается о трех сериях прилетов, на месте зафиксированы пожары.

Был также отмечен удар «Гераней» в Харьковской области.

«В начале ночи примерно семь „Гераней“ атаковали цель в Богодухове Харьковской области. Местные утверждают, что у „Гераней“ была зажигательная боевая часть. На месте ударов возникли площадные пожары», — пишут «Хроники Гераней».

Также 10 ноября сообщается о прилетах и взрывах в окрестностях Чернигова, под Конотопом в Сумской области и рядом с Запорожьем. Подробности не приводятся.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

